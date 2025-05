Bürgergeld: Sechsfachmutter wartet auf Bank-Kredit für neues Haus – es gibt ein Problem

Jetzt heißt es zittern für die sechsfache Mutter Sandra aus der RTL2-Doku „Hartz und herzlich“. Die Ex-Bürgergeld-Empfängerin lebt aktuell noch mit ihrem Mann und drei ihrer Kinder im Blockmacherring in Rostock – einem Problemviertel. Doch ihr Traum ist es, ins Grüne nach Ostfriesland zu ziehen.

Ein Haus hat Sandra auch schon im Internet gefunden, wo sie und ein Teil ihrer Familie wohnen könnte. Dafür benötigt die einstige Bürgergeld-Bezieherin noch einen Kredit von der Bank. Doch der lässt auf sich warten.

Bürgergeld: Sechsfachmutter wartet auf Bank-Kredit

Hat das Warten bald ein Ende? Sandra kann das nur hoffen, denn mittlerweile sind es bereits fünf Tage, die sie damit verbringt, auf Antwort ihrer Bank zu hoffen.

„Immer Anspannung pur. Wir haben noch keine schriftliche Zusage. Wir besorgen uns zwar schon Kisten und alles drum und dran, weil wir uns wirklich freuen, wenn es klappt, weil eine mündliche Zusage ist schon da. Aber man weiß ja nicht, ob es dabei bleibt.“

Das Problem: Ihr Mann Tino hat noch keinen unterschriebenen Arbeitsvertrag in Ostfriesland. Sein aktueller Arbeitgeber hat ihm aber schon einen neuen Job in Niedersachsen zugesagt.

Sandra bangt aber: „Fast fünf Tage warte ich jetzt auf die schriftliche Zusage. Bin nervös ohne Ende. Sauer wäre ich, wenn es heißt Zusage und dann doch die Absage. Dann wäre ich sauer. Dann lohnt es sich für mich nicht, noch mal nach etwas anderem zu gucken, wenn es am Haus liegt. Wir sind ja alles im Reinen, wir haben nichts weiter. Sind aus der Schufa raus und alles drum und dran.“

Für ihre aktuelle Wohnung im Blockmacherring gibt es keine Kündigungsfrist. Sie könnte also sofort mit ihrer Familie ausziehen, sobald sie etwas Neues fix hat. Gegenüber RTL2 versichert sie: „Wir sind nicht laut, wir zahlen unsere Miete, es gibt keine Probleme mit uns.“

Zehn Jahre schon wohnt sie schon in Rostock, dabei sollte die Bleibe dort eigentlich nur als Übergangslösung sein. Wird Sandras Traum von einem eigenen Haus im Grünen jetzt also bald wahr? Alles hängt nun vom Go der Bank ab. Für die ehemalige Bürgergeld-Empfängerin sind das zermürbende Stunden. „Irgendwann habe ich keine Kraft mehr, zu kämpfen, dass wir was kriegen.“

„Hartz und Herzlich“ läuft wochentags um 18.05 Uhr bei RTL2. Die ganze Folge kannst du auch bei RTL+ in der Mediathek schauen.