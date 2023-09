Lotto-Spieler räumt fetten Gewinn ab – unglaublich, was dann über ihn rauskommt

Für Raymond Roberts beginnt ein völlig neuer Lebensabschnitt: Der Rentner aus dem US-Bundesstaat Massachusetts räumte kürzlich einen fetten Gewinn im Lotto ab.

Roberts gewann umgerechnet 1,8 Millionen Euro als Sofort-Preis und zusätzlich umgerechnet 23.000 Euro pro Jahr für den Rest seines Lebens. Was dann über den glücklichen Lotto-Gewinner rauskam, verschlägt vermutlich jedem Lotto-Spieler die Sprache.

Denn Roberts spielte bei jener Ziehung mit sechs verschiedenen Scheinen. Das Besondere: Auf allen Scheinen kreuzte er die gleichen Zahlen an. Normalerweise tippen Lotto-Spieler auf unterschiedlichen Scheinen jeweils unterschiedliche Zahlen, weil sie auf diese Weise ihre Gewinn-Chancen erhöhen wollen.

Zur Erklärung: Bei jener Lotterie in Massachusetts gewinnt jeder Schein mit den richtigen Zahlen den Hauptreis in vollem Umfang. Anders als bei anderen Lotterien wird der Jackpot nicht aufgeteilt, wenn es mehrere Scheine mit den richtigen Zahlen gibt. Insofern war Roberts‘ Herangehensweise nicht völlig sinnfrei.

Der Hauptpreis der Lotterie waren 25.000 Dollar (umgerechnet 23.000 Euro) steuerfrei pro Jahr für den Rest des Lebens. Diesen Preis gewann Roberts also gleich sechs Mal – sprich: 150.000 Dollar (138.000 Euro) pro Jahr. Mit der Lotto-Gesellschaft verständigte Roberts sich darauf, dass er fünf der sechs Hauptgewinne lieber als Sofort-Gewinn in einer Gesamt-Höhe von umgerechnet 1,8 Millionen Euro haben möchte. Den sechsten Gewinn lässt er sich wie ursprünglich vorgesehen in jährlichen Zahlungen von 23.000 Euro auszahlen.

„Das war einfach nur Intuition“, sagt Roberts über die getippten Zahlen, die auf allen sechs Scheinen identisch waren: „Die getippten Zahlen setzten sich zusammen aus Geburtstagen von Menschen, die mir wichtig sind.“

Raymond weiß schon genau, was er mit einem Teil des Gewinns anstellen wird: „Ich habe schon lange davon geträumt, mir ein neues Motorrad zu kaufen. Das kann ich mir nun endlich leisten.“

