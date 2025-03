Lotto-Gewinnerin checkt in Hotel ein – sie ahnt nicht, was sie damit auslöst

Kaum jemand kann sich vorstellen, was es wirklich bedeutet, wenn das eigene Vermögen auf einen Schlag in die Millionen-Höhe schießt. Ein Gewinn im Lotto kann dein Leben von einem Tag auf den anderen komplett umkrempeln. Jo Booth aus Schottland weiß genau, wie sich das anfühlt.

Bei der britischen Omaze-Lotterie, die sich für wohltätige Zwecke einsetzt, wurde Jo im vergangenen Oktober zur Siegerin gekürt, gewann ein Luxus-Anwesen im Wert von knapp drei Millionen Euro! Vier Schlafzimmer, ein eigener Tennisplatz, Lage direkt am Seeufer des Loch Rannoch, Blick auf die schottischen Highlands – ein wahres Traumhaus.

Auf dem Weg zur Hausbesichtigung stoppte Jo in einem Hotel in North Yorkshire. Sie ahnte nicht, dass ihre Lotto-Geschichte dadurch um ein weiteres, unfassbares Kapitel erweitert werden würde…

Lotto-Gewinnerin checkt in Hotel ein

An der Rezeption des Hotels traf Jo Booth auf die 31-jährige Hanah Symes. Seit dem Teenager-Alter arbeitet die junge Frau bereits im Gastgewerbe, hat mit ihrem Partner Rob fünf Kinder. Wie gewohnt führte Hannah beim Check-In ihres Gastes etwas Smalltalk, fragte Jo nach ihren Plänen während des Aufenthaltes. Als diese ihr von ihrem Lotto-Glück bei der Omaze-Verlosung berichtete und freudig vorschlug, Hannah könnte es dort ja auch einmal probieren, wurde die Rezeptionistin direkt hellhörig.

„Ich dachte mir, das klingt doch ganz gut“, erinnert sich Hannah. Sie informierte sich über die Lotterie, registrierte sich – und wartete. Und siehe da: Nur zwei Monate nach ihrem Treffen mit Jo meldete sich die Omaze-Lotterie per Mail und bat Hannah um einen Telefonanruf.

Die Fünffach-Mutter war sich sofort bewusst, dass sie kein Haus gewonnen hatte so wie Jo, da die aktuelle Verlosung noch nicht abgeschlossen war. Doch was könnte die Lotterie denn sonst von ihr wollen?

Hannah gewinnt eine halbe Million Pfund!

Dann die freudige Überraschung: „Das nächste, was ich wusste, war, dass Omaze mir mitteilte, dass ich eine halbe Million Pfund gewonnen hatte“, schildert sie dem britischen „Mirror“. Eine unfassbare Summer, umgerechnet fast 600.000 Euro! Hannah konnte es nicht glauben: „Unser Leben hat sich in diesem Augenblick für immer verändert! Ich war fassungslos!“

Und das Timing hätte nicht besser sein können: Am Tag des Lotterie-Anrufs zerbrach sich Hannah noch den Kopf darüber, wie sie die Kosten für den Geburtstag ihres Sohnes stemmen sollte, der gerne im Legoland feiern wollte – und am Tag nach dem Anruf hatte sie selbst Geburtstag. Ein besseres Geschenk als einen sechsstelligen Geldregen kann es da doch nicht geben.

„Ich konnte es nicht glauben, als das Geld auf meinem Konto ankam. Ich musste zweimal hinschauen, denn so viele Nullen habe ich noch nie in meinem Leben gesehen“, beschreibt Hannah den Glücksmoment. Vorbildlich bezahlte sie zunächst alle ausstehenden Rechnungen, will nun mit ihrer siebenköpfigen Familie aus ihrem Mietshaus ausziehen und ein Eigenheim kaufen: „Wir sehen uns derzeit Häuser mit fünf oder sechs Schlafzimmern an, ich kann nicht glauben, dass wir in der Lage sind, das zu tun, es ist verrückt!“

Die Begegnung und das Gespräch mit Jo Booth an der Hotelrezeption wird Hannah so schnell sicherlich nicht vergessen: „Ich kann mit Sicherheit sagen, dass es die beste Frage ist, die ich je gestellt habe, und der beste Tipp, den ich je bekommen habe!“

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.