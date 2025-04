Lotto-Gewinner treffen drastische Entscheidung – bald ist von ihrem Haus nichts mehr übrig

So schnell kann es gehen: Craig Haggie aus Liskeard in Cornwall (Großbritannien) wollte sich in der Mittagspause nur einen leckeren Burger kaufen – griff jedoch durch einen spontanen Impuls auch nach einem Rubbellos. Ein Glücksgriff, wie sich später herausstellen sollte: Craig wurde dadurch nämlich zum Lotto-Millionär!

Wie sehr eine Million Pfund, Euro, Dollar oder was auch immer das Leben umkrempeln können, muss man wohl niemandem erzählen. Auch Craig, seine Frau Zoe und ihre vier Kinder hatten nach dem Lotto-Gewinn plötzlich ungeahnte Möglichkeiten – und trafen eine drastische Entscheidung.

Familie wird zu Lotto-Millionären

Seit neun Jahren lebt Familie Haggie bereits in ihrem Bungalow in Cornwall. Sie hatten das Haus in der britischen TV-Sendung „Homes under the Hammer“ ersteigert, in der Experten Immobilien bewerten, die zur Aktion freistehen. Doch seit dem Umzug hat sich einiges in der Familie getan: Die Haggies haben jetzt vier Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren – und der Bungalow in Cornwall hat nur zwei Schlafzimmer.

Ein Umzug in ein neues Zuhause, in dem bestenfalls jedes Kind sein eigenes Schlafzimmer hat, war bisher nur eine Traumvorstellung. Doch jetzt bieten sich der Familie plötzlich neue finanzielle Möglichkeiten. Die Entscheidung, die Craig und Zoe anschließend trafen, hat es allerdings in sich.

Die Familie Haggie will nämlich nicht einfach nur umziehen – nein, der einst ersteigerte Bungalow soll vollständig abgerissen werden und durch ein neu gebautes Haus ersetzt werden!

Lotto-Gewinner wollen Haus abreißen

„Wir lieben unseren Wohnort“, begründet Zoe die Entscheidung. „Es ist ein wunderschönes Fleckchen Erde und die Nachbarn sind toll“. Die Vierfach-Mama will künftig ihre Arbeitszeit als Reinigungskraft reduzieren – und eine eigene Reinigungskraft für das neue Haus einstellen.

Ideen für das neue Zuhause gibt es in Zoes Kopf genug. Wie sie der „Daily Mail“ erzählte, hat sie bereits ein Skizzenbuch mit all ihren Plänen und Wünschen für das kommende Familien-Traumhaus gefüllt, die von dem unerwarteten Lotto-Gewinn finanziert werden sollen.