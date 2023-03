Lotto: Frau wird über Nacht zur Multimillionärin – doch der Gewinn soll nie auf ihrem Konto ankommen

Zufällige Zahlen tippen, Daumen drücken und im besten Fall den großen Gewinn einsacken – so simpel stellen sich viele Menschen das Lotto-Spiel vor.

Eine Frau in England musste jetzt aber lernen, dass das mit dem Lotto-Gewinn gar nicht so einfach ist. Denn der Jackpot von 70 Millionen Pfund (rund 79 Millionen Euro) ist auch nach Wochen nicht auf ihrem Konto eingegangen. Dahinter steckt ein absurder Grund.

Lotto-Gewinnerin hat große Pläne – und steht vor Problem

Viele Lotto-Spieler träumen nicht nur von dem großen Gewinn, sondern auch von einem neuen Leben. Das dessen Umsetzung aber auch mit mehreren Millionen nicht so einfach ist, berichtet eine Frau auf TikTok. Die Userin namens Elle Bell behauptete in einem Video, 70 Millionen Pfund gewonnen zu haben – aber damit fingen die Probleme erst an.

Statt nach dem Gewinn schicke Shoppingtouren in London zu unternehmen oder sich ein großes Haus zu kaufen, musste die Lotto-Spielerin erstmal feststellen, dass die Millionen nicht einfach so auf ihr Konto überwiesen werden. „Ich habe noch nicht den größten Teil davon, es muss zu einer anderen Bank gehen“, erklärt Elle. Sie könne für das Geld demnach keine gewöhnliche Bank angeben, die Summe soll auf ein Konto bei der privaten Bank „Coutts & Co.“. Ihre eigene Kreditkarte von der „Barclays Bank“ konnte sie trotz dem Millionengewinn nicht benutzen. „Ich musste es von einer Finanzperson regeln lassen, es ist verrückt“.

Lotto: „Ich bin Millionärin und muss immer noch mieten“

Doch nicht nur ihr Konto, auch ihr persönlicher Hintergrund stehen Elle Bell im Weg, mit Lotto-Gewinn das Leben zu führen, das sie sich immer erträumt hatte.

So gestaltet sich auch der Kauf eines Hauses schwieriger als erwartet. „Nur weil du jetzt Millionär bist, heißt das nicht, dass du einfach kaufen kannst. Sie sagen: ‚Nein, du brauchst immer noch einen beruflichen Werdegang'“. Für die Engländerin ist ihre aktuelle Situation kaum nachzuvollziehen: „Ich sage: ‚Ich habe 70 Millionen Pfund, wovon reden Sie?‘ Ich bin Millionärin und muss immer noch mieten, es ist verrückt.“

Immerhin: Ihren Sohn schickte die Lotto-Gewinnerin auf eine Privatschule, möchte vor allem, dass der Gewinn künftigen Generationen ihrer Familie hilft. „Ich möchte, dass diese 70 Millionen ein paar Generationen halten, also denke ich, dass ich mir einen gebrauchten Audi zulegen werden“, verrät die Frau noch in ihrem TikTok-Video. Trotz aller unerwarteten Komplikationen sei sie dankbar für den Lotto-Gewinn: „Das Leben ist aber gut, ich bin so gesegnet.“