Lotto-Spielerin knackt Jackpot – der Gewinn soll ihr Leben ruinieren

Wer kennt ihn nicht, diesen Traum vom großen Geld? Gerade Lotto-Spieler stellen sich oft vor, dass ein Gewinn ihr ganzes Leben positiv verändern wird. Schließlich sind Träume nach einem Lotto-Gewinn plötzlich zum Greifen nah, alles ist möglich.

Doch Geld alleine macht eben nicht glücklich – das musste auch eine Lotto-Spielerin aus England erfahren, deren Leben nach dem großen Lotto-Gewinn zusammenbrach.

Lotto-Spielerin knackt Jackpot – Familie reagiert überraschend

Auf der Online-Plattform „Reddit“ erzählt die Lotto-Spielerin ihre Geschichte. Aus einer Laune heraus hatte die Frau den Lotto-Schein gekauft und ihn bis zum Zeitpunkt der Zahlenziehung sogar völlig vergessen.

Mit dem Gewinn war sie auf einen Schlag um 450.000 Pfund (540.000 Euro) reicher. „Zuerst war ich geschockt. Ich rief meinen Freund an und er kam genauso begeistert zu mir geeilt. Wir waren beide überglücklich und träumten davon, was wir mit dem Geld machen könnten. Aber der Traum verwandelte sich schnell in einen Albtraum“, erzählt die Gewinnerin.

Denn ihr Freund machte schnell Pläne mit dem Geld – unter anderem wollte er seinen Job kündigen und ein Luxusauto kaufen. Auf den Einwand seiner Freundin, erst einmal einen Finanzberater zu treffen, reagierte er wütend und machte ihr Vorwürfe.

Lotto-Gewinnerin fühlte sich „nur noch als Bank“

Auch die Eltern der Frau reagierten nicht besser, suchten nach Jahren Funkstille auf einmal wieder Kontakt. Dazu machten die Eltern „Andeutungen über ihre finanziellen Probleme zu und darüber, dass sie Hilfe gebrauchen könnten“, schilderte die Lotto-Gewinnerin.

Sogar ihre Schwester verlangte eine Art Anteil an dem Geld, „für all die Male, in denen sie mich ‚unterstützt‘ habe. Es fühlte sich an, als würden sie mich alle anders betrachten, als wäre ich jetzt nur noch eine Bank für sie.“

Sowohl die Beziehung zu ihrem Freund als auch die zu ihrer Familie litt immer mehr unter dem Geld-Thema, schließlich kam es zur Trennung mit ihrem Partner. „Er zog aus und nahm etwas Geld als Abschiedsgeschenk mit, und ich fühlte eine Mischung aus Erleichterung und Traurigkeit“, so die Frau.

Mittlerweile wünsche sie sich sogar, sie hätte niemals im Lotto gewonnen und stattdessen ihre echten Beziehungen behalten. „Ich bin allein mit meinem Vermögen, aber ich habe mich noch nie ärmer gefühlt. Meine Familie spricht kaum noch mit mir und ich habe jemanden verloren, mit dem ich mein Leben verbringen wollte. Ich habe einen Finanzberater und einen Therapeuten engagiert, die mir helfen sollen, mit dieser neuen Realität umzugehen, aber die emotionale Belastung ist enorm“, gesteht die Lotto-Gewinnerin.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.