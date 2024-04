Lotto-Spieler unterläuft Patzer – plötzlich kassiert er doppelt ab

Millionen von Menschen spielen in Deutschland Lotto in der Hoffnung, den großen Jackpot zu knacken und über Nacht Millionär zu werden. Zwar ist die Wahrscheinlichkeit dafür verschwindend gering, aber in zahlreichen Artikeln wird immer wieder von Menschen berichtet, die durch Lotto unverhofft reich geworden sind.

Dabei muss man nicht einmal alle Zahlen richtig tippen. Auch mit einer falschen Zahl kann man noch eine beachtliche Summe gewinnen. Noch unwahrscheinlicher ist es allerdings, gleich zweimal im Lotto zu gewinnen. Doch genau das ist einem Mann passiert – und zwar aus Versehen.

Lotto-Spieler gewinnt aus Versehen zweimal

Ein Mann aus Maryland kaufte nicht ein, sondern gleich mehrere Lose für dieselbe Ziehung der amerikanischen Lotterie Powerball. In einer Annahmestelle in den USA scannte er davor immer die alten Lose nach Gewinnern und kaufte dann neue Lose mit den gleichen Zahlen. Dabei unterlief ihm ein Fehler: Er ließ sich mehrere Lose mit den gleichen Zahlen ausdrucken.

Auch interessant: Lotto-Spieler gewinnt 300.000 Euro – obwohl er keine Zahl richtig hat

Insgesamt kaufte er sechs Lose, von denen zwei die gleichen Zahlen aufwiesen und die anderen vier ebenfalls. Dass er Duplikate hatte, habe er gemerkt, als vier seiner Scheine jeweils vier Dollar gewonnen hätten, erzählte er der amerikanischen Nachrichtenagentur „UPI“. Als er dann den fünften Schein einscannte, war er schockiert, dass die ersten fünf Zahlen der Ziehung übereinstimmten. Eine Million Dollar gewann er mit diesem Los.

„Wir haben geweint“

Nach dem Schock, eine Million Dollar gewonnen zu haben, rief er seine Frau an. „Wir hatten unseren Moment, in dem wir geweint haben“, erinnert er sich. Seine Frau erzählte, dass er vorhergesagt hatte, was als Nächstes passieren würde. „Er sagte: „Ich habe noch Lose. Was wäre, wenn ich das zweite 1-Millionen-Dollar-Los bekomme?““ Und tatsächlich: Er hatte auch das zweite Millionen-Dollar-Los. Etwa 20 Minuten, nachdem die beiden den ersten Millionengewinn sacken ließen, erfuhren sie es.

„Es war überwältigend“, erzählte er der amerikanischen Nachrichtenagentur. In nur 20 Minuten hatte er seinen Lottogewinn verdoppelt – und das alles wegen eines Versehens. Manchmal hat man einfach Glück im Leben!