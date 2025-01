Lotto-Gewinner wartet tagelang auf sein Geld – plötzlich kommt Schockierendes ans Licht

Viele Menschen spielen täglich Lotto – alle auf der Suche nach dem großen (Geld-)Glück. Und dann war es für ihn so weit: Der 62-jährige Andros Kyriacou hatte das große Los gezogen.

Doch was folgte, war ein Alptraum, der seine Gesundheit und seine Nerven auf die Probe stellte.

Lotto-Gewinn verschwindet – Spieler ist verzweifelt

Denn der Gewinn vom 4. Oktober 2024 in Höhe von 1.500 £ (ca. 1.808 Euro) verschwand spurlos und Andros musste sich durch ein bürokratisches Labyrinth kämpfen, um herauszufinden, was mit seinem Geld passiert war. Nachdem er seinen Anspruch am 5. Oktober erfolgreich bei der Lotterie angemeldet hatte, wartete Andros sehnsüchtig auf die Auszahlung. Doch als er nach zehn Tagen immer noch keine Nachricht erhalten hatte, wurde er misstrauisch.

Die Lotterie hatte ihm bereits mitgeteilt, dass der Gewinn am 8. Oktober verbucht worden war. Doch als er erfuhr, dass der Scheck einen Tag später über eine Banking-App eingelöst wurde, schlug ihm das Herz bis zum Hals. „Ich habe den Scheck nicht eingelöst“, so Andros entsetzt.

Als er versuchte, der Sache auf den Grund zu gehen, stieß er auf eine Mauer des Schweigens. Seine E-Mails an die Lotterie wurden wiederholt ignoriert. Schließlich teilte man ihm mit, dass der Scheck auf ein Bankkonto überwiesen worden sei, das anscheinend nichts mit ihm zu tun habe. „Das kann nicht stimmen“, sagte Andros. „Die letzten drei Ziffern des Kontos stimmten nicht mit meinem überein.“

Die Sache wurde immer rätselhafter. Andros unternahm den nächsten Schritt und wandte sich an seine Bank, die HSBC. Aber auch hier stieß er auf eine Mauer der Untätigkeit. „Die Lotterie muss etwas unternehmen“, hieß es nur. Dann begann Andros zu spekulieren: „Ich vermute, dass jemand bei der National Lottery für diesen Insider-Job verantwortlich ist“, sagte er. Die schnelle Einlösung des Schecks lasse keinen anderen Schluss zu: „Entweder war es ein Insider oder der Postbote“, so seine Theorie.

Lotto-Verlust hat gesundheitliche Auswirkung – Arzt rät, zu handeln

Die Situation spitzte sich weiter zu, als der Lotto-Fan die Presse einschaltete. Die Lotterie gab zu, dass dies der erste Vorfall dieser Art war, aber Andros konnte nicht glauben, dass seine wiederholten Beschwerden ungehört geblieben waren.

Trotz seiner Bemühungen blieb der Gewinn aus. Der Lotto-Spieler war am Boden zerstört – der Stress und die Verwirrung hatten sich nicht nur auf seine Lebensqualität, sondern auch auf seine Gesundheit ausgewirkt. „Ich kann nicht mehr richtig schlafen“, sagt er. Sein Arzt empfahl ihm sogar, sich von der Arbeit freistellen zu lassen, da seine Gesundheit unter dem ständigen Druck gelitten habe.

Andros hofft nun nicht nur auf die Auszahlung seines Gewinns, sondern auch auf eine strafrechtliche Verfolgung des Diebes. Die National Lottery erklärte laut „The Sun“, dass sie den Fall untersuche und mit der betroffenen Bank in Kontakt stehe, um der Sache auf den Grund zu gehen.

Doch Andros‘ Vertrauen in die Lotterie ist erschüttert – und seine Geduld am Ende. Bleibt also nur zu hoffen, dass es bald Licht am Ende des Tunnels gibt und der Lotto-Spieler sein Geld bekommt.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.