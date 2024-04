Lotto-Spieler sahnt unfassbare Milliardensumme ab! Dann passiert, was passieren musste

Lotto spielen, den Jackpot knacken, reich werden und nie wieder Geldsorgen haben – was für viele Menschen ein Traum ist, konnte sich ein Amerikaner erfüllen. Und noch mehr, er konnte sich sogar über den zweitgrößten Gewinn in der Geschichte der USA freuen.

Doch danach war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Plötzlich traten Betrüger in sein Leben und machten es ihm schwer!

Lotto: Zweitgrößter Gewinn aller Zeiten

Der Mann aus Kalifornien hat das Unglaubliche geschafft. Bei „Powerball“, einer amerikanischen Lotterie, knackte er Ende 2023 den großen Jackpot. 1,7 Billionen Dollar, Ausgeschrieben: 1.568.624.000,00 Euro, konnte der Großvater jetzt sein Eigen nennen!

Eigentlich könnte jetzt alles gut sein – doch dann ging es erst richtig los. Plötzlich tauchten auf Facebook zahlreiche Betrugsseiten in seinem Namen auf.

Der Großvater selbst hat nur einen privaten Facebook-Account. Das verhinderte aber nicht, dass plötzlich eine ganze Armee von Accounts in seinem Namen auftauchte. Mehrere Betrüger gaben sich als der Gewinner aus und boten den Followern in seinem Namen Geld an. In einer Biografie auf Instagram heißt es: „Ich bin Theodorus Struyck, der Mega-Gewinner von 1,765 Billionen US-Dollar auf dem Midway-Markt von Powerball. Ich bin bereit zu helfen. Folge mir und schreibe mir einfach“, berichtete die englische Zeitung „Mirror“.

Gefälschter Screenshot

Auf den Accounts tauchte auch ein gefälschter Screenshot auf, der 15.000 US-Dollar auf dem Konto eines Followers mit folgendem Text zeigt: „Vielen Dank, ich weiß das wirklich zu schätzen. Ich dachte, es wäre eine Lüge. Vielen Dank, Theodorus“. Einige kommentierten die Posts und fragten, ob man ihnen helfen könne, da auch sie finanzielle Schwierigkeiten hätten.

Die Betrüger agierten schamlos und nutzten die Verzweiflung aus, die viele Menschen wegen finanzieller Probleme haben. Ihr Ziel: An die privaten Daten der Nutzer zu gelangen. Der große Lottogewinner konnte das alles nicht verhindern. Dennoch stellten viele amerikanische Zeitungen klar, dass der Gewinner sein Geld nicht wirklich über Facebook oder Instagram verschenken will.