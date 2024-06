Lotto: Frau sahnt im Jackpot ab – ihren Mann lässt sie dafür eiskalt sitzen

Den Traum, im Lotto zu gewinnen, hegen sicher viele Menschen. Zu verlockend ist der Gedanke, plötzlich über so viel Geld zu verfügen, dass man sich keine Gedanken mehr machen muss. Und das Ganze auch noch, ohne einen Finger krumm zu machen.

So ein Gewinn kann den Menschen aber auch ganz schön verändern. Scheinbar auch eine Frau, die den Lotto-Jackpot holte und danach ihren Mann eiskalt sitzen ließ.

Lotto: Gewinnerin gab fast auf – er glaubte nicht an sie

Für Sally aus England erfüllte sich ein Traum, den sie bereits vor zwei Jahren hatte. „Ich hatte vor ein paar Jahren einen Traum von der People’s Postcode Lottery. Es war ein weißer Lieferwagen mit dem Logo der Postcode Lottery, der am Ende der Einfahrt am Tor stand. Ich sah 30.000 Pfund auf einer Karte geschrieben“, sagte sie gegenüber „The Sun“.

Nach diesem Traum hatte Sally den Gedanken immer wieder im Hinterkopf und erzählte auch ihrem Ehemann Murray von dem ungewöhnlichen Traum, der sie einfach nicht mehr losließ. „Heute vor einer Woche fragte er, ob ich in dieser Woche zehn Pfund gewonnen hätte. Ich sagte: ‚Nein, aber es kommt‘. Manchmal bekomme ich einfach diese Gefühle“, erzählte Sally. Obwohl sie fast aufgegeben hätte, hielt sie an ihrem Traum fest.

Nach Jackpot-Gewinn ließ sie ihn zu Hause zurück

Obwohl ihr Mann nicht an sie und ihren Lotto-Traum glaubte, kaufte Sally noch ein weiteres Los und gewann dadurch 821.990 Pfund. Das änderte plötzlich alles. Nach dem Gewinn sagte sie, dass sie das Geld gerne für eine Weltreise und eine Tour nach Disneyland ausgeben möchte.

Für ihren Ehemann hatte sie dabei einen ganz besonderen Gruß: „Ich fahre in den Urlaub und schicke meinem zweifelnden Ehemann eine Postkarte, weil er gesagt hat, dass ich nie etwas gewinnen würde. Er kann bleiben und sich um den Hund kümmern.“

Weiter erzählte Sally stolz von ihrem Lotto-Gewinn: „Ich habe immer zu allen gesagt: ‚Mein Sieg kommt‘. Jetzt bist du hier, aber ich habe mir so etwas nie träumen lassen.“ Pech gehabt für den Ehemann, denn so kann sich das Leben manchmal wenden. Wer seine Ehefrau vorher nicht unterstützt, der bekommt dafür am Ende eins ausgewischt und muss zu Hause bleiben.