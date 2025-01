Lotto: Millionen-Jackpot wartet seit Monaten auf Gewinner – Hast du den Schein zum Glück?

Viele Menschen spielen Lotto mit dem Wissen, dass die Chance auf den Gewinn verschwindend gering ist. Aber ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt, doch die eine glückliche Person unter abertausenden Spielern zu sein, die den Jackpot knackt.

Du hast die Hoffnung bereits aufgegeben? Vielleicht zu früh, denn eine Lotterie wartet seit Monaten darauf, dass der glückliche Spieler seinen Gewinn endlich abholt. Und der ist beachtlich: Es warten rund 2,5 Millionen Euro.

Lotto-Gewinner meldet sich nicht

Lotto Hamburg sucht seit sieben Monaten nach einem Millionengewinner. Den Tipper aus Hamburg erwarten rund 2,48 Millionen Euro, die er durch ein glückliches Händchen bei der Zusatzlotterie Spiel 77 gewonnen hatte. Doch bisher tauchte niemand bei der Lotterie auf, um den Spielschein einzureichen.

Der gesuchte Spielschein mit der Nummer 0846078 wurde am 24. Mai 2024 nachmittags in einer Lotto-Annahmestelle im Wandsbeker Stadtteil Tonndorf/Jenfeld abgegeben. Noch ist völlig unbekannt, ob es sich bei dem Glückspilz um einen Mann oder eine Frau handelt. Und das bleibt auch so, bis der Spieler seine Spielquittung vorgelegt – solange bleibt die Identität anonym.

Schaut überall nach!

Lotto-Chef Torsten Meinberg appelliert nun an alle Hamburger: „Durchforsten Sie Taschen, Schubladen und Geldbörsen nach Spielquittungen vom Mai 2024.“ Der große Neujahrsputz könnte sich also richtig lohnen. Drei Jahre haben die Teilnehmenden Zeit, ihre Gewinne geltend zu machen. Nicht abgeholte Gewinne fließen danach in Sonderauslosungen.

Was ein Lotto-Gewinn ausmachen kann, zeigt der Dortmunder „Chico“ seit 2022. Nach dem er über Nacht um knapp 10 Millionen Euro reicher war, hat sich sein Leben von jetzt auf gleich um 180 Grad gedreht. Vom drogenabhängigen Ex-Knacki zum Reality-Star in Saus und Braus. Hier mehr zu Lotto-König „Chico“.

Anmerkung der Redaktion: Glücksspiel Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen. Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.