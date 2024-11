Lotto: Ehepaar sahnt Millionen ab – dann kommt, was kommen musste

Ein Millionengewinn ist für viele ein Traum. Doch nach den Glückstränen folgt bei einigen der Absturz mit Scheidung, Schulden, gar Obdachlosenheim. Manch anderer hat so viel Respekt vor dem Geld, dass er kaum etwas ausgibt.

Genau so ist es einem Ehepaar ergangen – nach dem großen Lotto-Glück folgte schnell ein Weg voller Steine, Verluste und traurige Erkenntnisse. Doch was war geschehen?

Lotto: XXL-Gewinn löst Sorgen und traurige Erinnerungen aus

Vor rund 17 Jahren konnten Fritz und Petra ihr Glück kaum fassen – sie gewannen mit einem Systemschein von „Bild“ rund 15,28 Millionen Euro und waren plötzlich sehr reich. Doch nach allen Glückwünschen und vielleicht knallenden Sektkorken kam die große Ernüchterung. Denn viele Freunde, mit denen sie ihr Lotto-Glück feiern konnten, gibt es nicht mehr, wie sie jetzt berichteten.

+++ Lotto-Hammer! Es passiert bereits zum vierten Mal +++

So erzählte Petra, dass nur ihr „alter Chef und seine Frau noch da [sind]. Die anderen? Weg …“. Und auch der beste Freund von ihrem Ehemann ist gierig geworden, so erzählte Fritz: „Der wollte plötzlich Geld für eine Autoreparatur haben, dann direkt einen neuen Wagen. Danach Geld für seine Zähne – und schließlich wollte er, dass ich seine Schulden bezahle.“

Aber nicht nur das! Viele Leute begannen auch, hinter ihrem Rücken über sie zu reden. Petra erinnert sich vor allem an ein Szenario: „Wir waren mit unseren Hunden viel auf dem Hundeplatz. Da hatte ich immer Jeans und Anorak an. Da sagte eine Frau: ,Wie läuft die denn rum? Die könnte doch jeden Tag Armani tragen und abends wegwerfen‘ …“

Vorurteile und Diebstahl-Verdacht – Petra spricht Klartext

Doch nicht nur, dass die kleine Familie von ihrem Umfeld kritisch beäugt wird und Bettelbriefe erhält, wie sie erzählt, auch der Blick in die Welt der Reichen in Düsseldorf endete mit einer traurigen Erinnerung.

Auch hier erinnert sich Petra an eine tragische Geschichte: „Ich wollte mir mal die Schuhe mit den roten Sohlen anschauen, wusste, dass es die dort gibt.“ Als sie dann in dem Laden die Louboutins (rund 700 Euro) in den Händen hält, lässt die Verkäuferin sie nicht aus den Augen. „Die lief hinter mir her, als würde ich etwas klauen.“

Das Ehepaar hat zwar im Lotto gewonnen, aber viele Freunde verloren. Bleibt zu hoffen, dass es wenigstens seinen zweiwöchigen Urlaub in Namibia auf der Farm ihres Freundes genießen kann, wie „Bild“ berichtet. Denn eins ist sicher: Neid und traurige Schicksale hat niemand verdient.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.