Lotto: Experten decken auf – mit diesen Zahlen hast du die besten Jackpot-Chancen

Für viele Menschen in Deutschland ist der Samstag der obligatorische Lotto-Tag. Ob vor Ort in einer Filiale oder bequem über die App: Tausende Menschen versuchen dabei ihr großes Glück. Laut „Statista“ spielten im Jahr 2023 etwa 6,57 Millionen Menschen im Alter von 14 Jahren oder darüber regelmäßig Lotto oder Toto.

Taktiken gibt es dabei viele. Die einen spielen immer wieder mit ihren gleichen Glückszahlen, die anderen entscheiden sich jede Woche um. Am Ende ist es meistens dann doch eine ordentliche Ladung Glück, die zum Jackpot verhilft. Aber trotzdem: Experten deckten in einer Studie nun auf, welche Zahl im Lotto 6aus49 am wenigsten gezogen wird – und was die am häufigsten gezogene Zahl ist. Eine Statistik bringt jetzt die Fakten ans Licht.

Lotto: Gibt es eine Pechzahl?

Eine Studie von „Spielbank.com“ hat nun aufgedeckt, welche Zahlen am häufigsten und welche am seltensten gezogen werden. Dafür haben die Experten jede einzelne Ziehung der Superzahl, sowie im Spiel 6aus49 zwischen den Jahren 1955 und 2023 analysiert. Dabei kam heraus: Die größte Pechzahl im Lotto seit 1955 ist die 13. Kann das noch Zufall sein oder ist an dem Aberglaube vieler Menschen doch etwas dran?

Fast so viel Pech wie Nummer 13 brachte die Nummer 45 als zweitniedrigsten Ziehungszahl im Spiel 6aus49 seit 1955. Und auch folgende Zahlen dümpeln in der neuen Statistik eher in den unteren Rängen herum: 21, 28 und 14.

Absolute Glückszahl?

Viel wichtiger als die Pechzahlen ist natürlich die Frage nach der am häufigsten gezogenen Zahl. Die Lottozahl sechs liegt mit insgesamt 934 Ziehungen an erster Stelle. Die Sieben wurde 909 Mal gezogen, gefolgt von der Vier. Die einstelligen Zahlen werden, aufgrund der Superzahl, natürlich besonders häufig erwischt. Die meistgezogene Zahl außerhalb der potentiellen Superzahlen war die Nummer 49.

Die nächsten Lottozahlen wird man wohl nie berechnen können. Schließlich ist es völlig ungewiss, welche Gewinnzahlen die nächsten sein werden. Aber die Mathematik lügt nie und es kann sicherlich nicht schaden, einen Blick auf diese Statistik zu werfen.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.