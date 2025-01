Lotto: Dieser Fehler könnte fatal enden – Experte klärt auf

„Money, money, money, must be funny, in the rich man’s world!“ – Wer kennt es nicht, das eingängige ABBA-Lied, das sich bei jedem Lotto-Gewinn wie ein Ohrwurm in die Köpfe schleicht? Doch was passiert, wenn der Traum vom großen Geld plötzlich wahr wird und man statt in seinem bescheidenen Alltag in der Welt der Millionäre landet?

Das mag zwar für viele verlockend klingen, aber die Realität zeigt, dass Geld nicht nur Glück bringt, sondern auch jede Menge Fallstricke – und das nicht nur für den eigenen Geldbeutel, sondern auch für die Beziehungen und das Leben selbst. Nun klärt ein Experte auf.

Lotto: Experte klärt auf – es gibt zahlreiche Fallstricke

Lotto-Gewinner sind keine Ausnahme. Viele von ihnen landen nach einem plötzlichen Gewinn nicht nur im Luxushimmel, sondern auch in einer Welt voller finanzieller Entscheidungen, die ganz schnell zur Hölle werden können, wenn sie nicht mit Bedacht getroffen werden. Und wer könnte einem besser erzählen, wie man dieses Labyrinth aus unerfüllten Wünschen, großzügigen Familien und überstürzten Käufen überlebt, als ein Lotto-Experte?

Der Finanzberater Andy Carter arbeitet nämlich seit fast zwei Jahrzehnten mit Gewinnern der Nationallotterie zusammen und hat über 2.000 Menschen beraten, die mehr als 50.000 Pfund abgeräumt haben. Es gibt viel zu beachten, und der erste Fehler ist oft der teuerste: zu viel von dem frisch gewonnenen Geld zu verschenken.

Frances Connolly, eine der großzügigsten Gewinnerinnen, an die sich Andy erinnert, hat im Jahr 2019 zusammen mit ihrem Ehemann Patrick den Euromillionen-Jackpot über stolze 115 Millionen Pfund geknackt. Ihre Großzügigkeit kann man nur bewundern: Rund 60 Millionen Pfund spendeten sie an Familie, Freunde und zwei wohltätige Stiftungen, die sie gründeten. Doch Andy warnt: Solch eine Gabe kann auch eine Falle sein. Es sei wichtig, einen finanziellen Plan zu haben, der nicht nur dem Ego, sondern auch der Zukunft dient. Viele Gewinner überspringen diesen Schritt und verschenken zu viel, ohne zu wissen, wie sie ihre eigenen Bedürfnisse langfristig decken können.

Aber Großzügigkeit ist nicht das einzige Problem. Es sind vor allem die überstürzten Käufe, die oft den Zauber des Neugewinnens zerstören. Menschen kaufen Dinge, die sie nicht wirklich brauchen, oder noch schlimmer, die nicht zu ihrem neuen, reichen Leben passen. Oder wie wäre es mit einer Immobilie, die vermietet werden soll? Klingt nach einer klugen Investition – bis man merkt, dass der Aufwand für die Instandhaltung und die Mietersuche viel mehr Stress verursacht als erwartet.

Lotto-Experte gibt Tipp: Offenheit rettet Beziehungen

Doch nicht alle Gewinner sind mit einem Haufen neuer Besitztümer überfordert. In der Regel – so Andy – geben die meisten ihr Geld lieber für unvergessliche Erlebnisse aus, als für materielle Dinge. Und trotzdem gibt es auch einen bemerkenswerten Unterschied zwischen den Geschlechtern: Frauen, so Andy, haben tendenziell ein besseres Händchen im Umgang mit großen Gewinnen.

Möglicherweise liegt es daran, dass sie ihre Gefühle besser teilen können, was die Planung und den Austausch von Ideen in der Familie oder mit Freunden erleichtert. Junge Gewinner unter 30 Jahren, so stellt Andy fest, sind oft die vorsichtigsten und klügsten mit ihrem Geld – nicht zuletzt, weil sie offener über ihre finanzielle Situation sprechen.

+++ Lotto-Spieler räumt Milliarden-Summe ab – auf seinem Konto landet nur die Hälfte des Geldes +++

Und das ist es, was den wahren Schlüssel zum erfolgreichen Umgang mit Reichtum ausmacht: Kommunikation. Wer offen über seine finanziellen Wünsche und Ängste spricht, trifft laut „the Mirror“ die besten Entscheidungen.

Ganz anders ist es, wenn der plötzliche Gewinn Geheimnisse zwischen Partnern und Familienmitgliedern schafft, wie Andy bei einem seiner Fälle feststellen musste. Ein Mann hatte ein kleines Vermögen gewonnen, hielt es jedoch vor seiner Frau geheim – was zu einem späteren Beziehungsbruch führte. Offenheit zahlt sich also aus.

Wer sich also ein Stück vom großen Lotto-Kuchen wünscht, sollte nicht nur den Jackpot abräumen, sondern auch sein Leben mit einer gehörigen Portion finanzieller Weisheit und guten Freunden genießen. Denn am Ende des Tages gilt: Geld ist nicht alles – aber ohne es kann das Leben ziemlich schwierig sein!

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.