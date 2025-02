Lotto-Spieler ist 88 Millionen zum Greifen nah – DAS könnte ihn jetzt alles verlieren lassen

Viele Menschen malen sich in ihren kühnsten Träumen aus, was sie wohl mit einer Million Euro machen würden. Ein neues Auto, ein Eigenheim, eine Weltreise? All das und noch viel mehr könnte sich ein Mann aus Nordhessen dank eines glücklichen Händchens im Lotto nun leisten.

Am Freitag, den 12. Februar 2025, verkündete Lotto Hessen, dass ein Spieler oder eine Spielerin die rund 88 Millionen Euro im Eurojackpot geknackt hat. Das Geld ist für den Gewinner zum Greifen nah, doch nun gibt es ein Problem. Ein regelrechtes Lotto-Drama droht.

Lotto-Drama: Wo ist der Spielschein hin?

Manchmal liegen Traum und Albtraum so nah beieinander. Während die meisten Menschen wahrscheinlich so schnell wie möglich nach der Ziehung in die Lotto-Filiale rennen würden, fehlte von dem Eurojackpot-Gewinner zunächst jede Spur. Lotto Hessen appellierte an den anonymen Tipper, dass er oder sie sich zeitnah melden soll. Das tat die Person offenbar nun, wie die Lottogesellschaft nun bestätigte.

Doch jetzt gibt es ein anderes Problem. Derzeit liege die Gewinnquittung aber noch nicht im Original vor, teilte Lotto Hessen auf dpa-Anfrage mit. „Passen Sie gut auf Ihre Spielquittung auf! Sie ist ein unfassbar wertvolles Stück Papier“, lautete die Warnung noch eine Woche zuvor. Ob es sich um einen Einzelspieler, eine Spielerin oder eine Tippgemeinschaft handelt, wollte die Gesellschaft nicht sagen.

Wo ist der Schein mit den Glückszahlen 3, 12, 22, 28 und 47 sowie den beiden Eurozahlen 1 und 12 nur hin? Ehe die Original-Quittung nicht vorliegt, wird der Spieler keinen Cent von den 87.949.627,70 Euro sehen. Sicherlich sucht er oder sie schon jeden Winkel und jede Ecke zu Hause nach dem Spielschein ab. Immerhin besteht kein großer Zeitdruck, denn drei Jahre lang besteht der Anspruch auf den Lotto-Gewinn.