Lotto: Spieler will XXL-Jackpot knacken – ein kleiner Fehler kostet ihn Millionen

Der Traum vom Multimillionärs-Leben ist für Lotto-Spieler in ganz Europa noch nicht ausgeträumt. Denn immer noch ist der Eurojackpot mit 120 Millionen prall gefüllt. Das nächste Mal haben Spieler am Freitag (29. November) die Chance, mit einem Schlag stinkreich zu werden.

Ein kleiner Fehler kann da schnell zum Verhängnis werden. Das musste jetzt auch ein Lotto-Spieler aus Baden-Württemberg bedauerlicherweise feststellen. Er kostete ihn nämlich über 100 Millionen Euro!

Lotto-Wahnsinn nimmt kein Ende

Am Dienstag (26. November) platzten erneut Millionen Hoffnungen allein in Deutschland auf einen Schlag. Denn der Mega-Gewinn im Eurojackpot blieb weiterhin unangetastet. Aber noch ist nichts verloren.

Ein Spieler aus dem Kreis Ludwigsburg in Baden-Württemberg dürfte das jetzt aber anders sehen. Der Glückspilz sahnte stolze 11.465.283,30 Euro ab. Zwar bewies er beim Tippen ein glückliches Händchen. Fünf richtige Zahlen und eine korrekte Eurozahl machten den Millionengewinn in Gewinnklasse 2 möglich. Doch damit sollte er knapp die 120 Millionen Euro verfehlen.

Dieser Fehler tut weh

Denn nur die zweite Eurozahl fehlte ihm, um die komplette Mega-Summe einzuheimsen! Doch ob er überhaupt schon von seinem teuren Fehler erfuhr, ist ungewiss. Denn noch wurde der Lotto-Gewinner aus dem Kreis Ludwigsburg noch nicht gefunden. Er soll seinen Spielschein anonym in einer Lotto-Annahmestelle in der Region in Baden-Württemberg eingereicht haben.

Lotto Baden-Württemberg spricht jetzt bereits eine Warnung aus. Denn sollte der Gewinner seine Spielquittung nicht mehr haben, muss er am Ende ganz auf seinen kleinen, aber feinen Millionengewinn verzichten.