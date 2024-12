Lotto: 120-Millionen-Jackpot geknackt! Doch eine Sache dürfte Gewinner gar nicht gefallen

Endlich! Der 120-Millionen-Jackpot wurde geknackt! Und dieser Lotto-Jackpot war eine echte Rekordziehung…

Einmal im Leben im Lotto so richtig absahnen: Davon hat doch bestimmt schon jeder von uns mal geträumt. Doch nur den Allerwenigsten gelingt dieser absolute Glücks-Coup. Ist es dann so weit, kennt die Freude keine Grenzen.

+++Lotto: Vater gewinnt Riesen-Summe – was er damit machen will, rührt zu Tränen+++

Lotto: 18 Ziehungen lang mussten wir auf Gewinner warten

17 Mal hintereinander gab es keinen Hauptgewinner – so lange war der Eurojackpot noch nie ungeknackt. Doch bei Versuch Nummer 18 sollte es dann endlich so weit sein. Am Freitagabend (6. Dezember) war klar: Zwei Deutsche lagen mit ihren Tipps goldrichtig.

Ebenfalls interessant für dich: Lotto-Spieler knackt Millionen-Jackpot – danach beginnt die große Suche

Wie die „Bild“ berichtet, kommen die Gewinner aus Berlin und NRW. Doch eine Sache dürfte den zwei Gewinnern so gar nicht schmecken: Sie müssen sich die 120 Millionen Euro jetzt teilen – macht also für jede Person „nur“ 60 Millionen Euro. Angesichts dieser Mega-Summe dürfte das jedoch zu verkraften sein.

Das sind die Lotto-Zahlen, die die Gewinner hervorbrachten

Zwei weitere Spieler aus Hessen und NRW gewannen mit fünf Richtigen und nur einer Eurozahl immerhin eine stolze Summe von 14,3 Millionen Euro. Das ist möglich, weil der Jackpot auf 120 Millionen Euro gedeckelt ist. Somit laufen die Einsätze in die untere Gewinnklasse. So ergeben sich die rund 28 Millionen Euro in der zweiten Gewinnklasse.

Die fünf Gewinnzahlen und die zwei Eurozahlen wurden in Finnland gezogen. Die Gewinnzahlen lauten: Gewinnzahlen 5 aus 50: 8 – 14 – 45 – 47 – 50, Eurozahlen 2 aus 12: 2 – 12 (Angaben sind ohne Gewähr).

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

So erhöhst du deine Chance im Lotto

Erst kürzlich berichteten wir, welche Zahlen du tippen solltest, damit du deinen Gewinn möglichst für dich behalten kannst. Hier erfährst du mehr dazu>>>

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.