Lotto: Kreditkarten-Diebe knacken Jackpot – was ihr Opfer dann macht, ist nicht zu fassen

Diese Diebe konnten wohl ihr Glück kaum fassen. Mit einer gestohlenen Kreditkarte haben sie mehrere Lotto-Tickets gekauft und dann mit einem Ticket sogar den Jackpot geknackt. Wie das Opfer jedoch reagiert, ist kaum zu glauben.

Am 3. Februar parkte Jean-David E., wie er sich selbst nennt, sein Auto in der Innenstadt von Toulouse. Als er zurückkehrte, musste er erschrocken feststellen, dass jemand sein Auto aufgebrochen hatte und sich an seinem Rucksack zu schaffen gemacht hat.

Lotto: Diebe haben 500.000 Euro gewonnen

Sein Geldbeutel, inklusive seiner Kreditkarte, waren verschwunden. Als er seine Bank kontaktierte, um die Karte zu sperren, war es schon zu spät. Die Diebe haben in einem nahegelegenen Geschäft bereits rund 50 Euro ausgegeben, wie „The Mirror“ berichtet. Umgehend machte sich Jean-David auf den Weg und befragte den Angestellten im Geschäft.

Der Anwalt von Jean-David, Pierre Debuisson, berichtet gegenüber der „BBC“: „Mein Klient […] fand heraus, dass zwei Männer, die allen Anschein nach obdachlos waren, seine Kreditkarte genutzt haben, um Zigaretten und mehrere Rubbellose zu kaufen.“ Laut dem Angestellten rubbelten die Diebe die Lotto-Karten auch sofort im Geschäft frei, worauf die große Freude folgte – sie haben den Jackpot mit einer Summe von einer halben Million geknackt.

Jedoch wird es für sie nicht ganz einfach sein, ihren Lotto-Gewinn einzusammeln. Nachdem Jean-David die Polizei kontaktiert hat, wurde nämlich die Lotterie kontaktiert. Sobald die beiden Kreditkarten-Diebe das Geld einfordern, werden sie sofort festgenommen. Sie haben auch nicht mehr viel Zeit, um ihren Gewinn einzulösen, denn bei Rubbellosen hat man nur 30 Tage Zeit, um den Gewinn zu beanspruchen.

Opfer hat ein Angebot an die Diebe

Es ist also eine aussichtslose Situation für die Diebe, jedoch hat das Opfer ein Angebot an die beiden Männer. Gegenüber „The Mirror“ erklärt Jean-David: „Ohne mich hätten sie nicht gewonnen, aber ohne die beiden hätte ich auch nie das Ticket gekauft. Deswegen biete ich an, dass wir uns den Lotto-Gewinn teilen.“

Ganz selbstlos ist dieses Angebot von Jean-David jedoch nicht, denn wenn die beiden Parteien sich nicht einigen, dann werden die rund 500.000 Euro von den Behörden beschlagnahmt. Jean-David will jedoch den unverhofften Lotto-Gewinn nicht aufgeben und hofft, dass die beiden sich noch melden werden. Er erklärt: „Für die hohe Geldsumme wäre ich bereit, mich zu einigen.“