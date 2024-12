Lotto: Deutscher knackt Millionen-Jackpot – zwei Jahre später reiben sich alle verwundert die Augen

Erst vor Kurzem wurde nach langer Rekord-Wartezeit endlich der Eurojackpot geknackt. Zwei glückliche Lotto-Gewinner konnten sich die 120 Millionen teilen. Doch auch beim Lotto 6aus49 gab es zuletzt einen Millionen-Gewinn, der an einen Spieler aus Bayern ging.

Zwei Jahre liegt das nun schon zurück. Doch nun kommt die überraschende Nachricht. Denn der Lotto-Gewinn bleibt weiterhin offen.

Lotto-Spieler nach zwei Jahren noch nicht gefunden

Medienberichten zufolge hat der Gewinner oder die Gewinnerin das Geld immer noch nicht abgeholt. Dabei geht es hier um eine gute Million – exakt 1.077.777 Euro. Die hat sich eine Person aus Oberbayern bereits am 6. August 2022 gesichert, bisher jedoch nicht eingefordert.

Auch nach zwei Jahren hat der künftige Millionär seinen Gewinn noch nicht abgeholt. Viel Zeit bleibt ihm allerdings nicht mehr. Denn nach drei Jahren verfällt der Anspruch auf das Geld. Daher hat die Lotterie bereits mehrere Versuche gestartet, den anonymen Spieler ausfindig zu machen. Doch weiß man herzlich wenig über den Gewinner.

Lotterie sucht Gewinner seit zwei Jahren

Bekannt ist, dass die Person einen Spielschein mit vier Kästchen in einer Annahmestelle gekauft und abgegeben hatte. Auch bei den Zusatzlotterien Super 6 und Spiel 77 machte die Person ihr Kreuzchen. Beim Spiel 77 tippte sie dann richtig und gewann damit einen Teil des Jackpots. Der Schein für 18 Euro galt für zwei Samstagsziehungen.

Um den Gewinner zu finden, hat man auch die Losnummer öffentlich gemacht: 0299095. Die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung versucht weiterhin, den Gewinner zu finden und bittet Spieler um Hilfe. „Schauen Sie in Ihre Jackentaschen, Schubladen, Hand- oder Aktentaschen, Geldbeutel oder wo Sie sonst Spielquittungen aufbewahren. Fragen Sie Ihre Familie, Freunde und Bekannte, ob sie im August 2022 einen LOTTO-Tippschein mit einer Spielteilnahme an der Zusatzlotterie Spiel 77 in einer LOTTO-Annahmestelle abgegeben haben.“

Noch bis zum 31. Dezember 2025 hat der Gewinner oder die Gewinnerin Zeit, ihr Geld abzuholen. Damit bleibt noch ein gutes Jahr.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.