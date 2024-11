Lotto: Mega-Jackpot sprengt alle Dimensionen – ein Tipper kommt Spieler teuer zu stehen

13 Mal wurde der Eurojackpot in letzter Zeit bereits ausgelost – 13 Mal gingen Spieler deutschlandweit leer aus. Ob sich unter ihnen auch Lotto-König Chico aus Dortmund befand, kann nur gemutmaßt werden. Doch selbst er dürfte bei dieser Summe jetzt blass werden.

Denn im aktuellen Mega-Jackpot sind satte 120 Millionen Euro drin. Selbst im zweiten Rang ist die Summe bereits immens. Satte 23 Millionen Euro können hier abgeräumt werden. Von dieser Summe konnte Chico einst nur träumen.

Lotto-Gewinn sprengt alle Dimensionen

Der Maximalbetrag wurde bislang nur fünf Mal in der Geschichte des Eurojackpots an Einzelpersonen ausgezahlt. Zuletzt räumte ein Glückspilz aus Dänemark im Juni diesen Jahres darin die satte Summe ab und wurde mit einem Schlag zum Multimillionär. In Deutschland konnte man zuletzt im Juni 2023 diesen Mega-Jackpot an Land ziehen; er ging nach Schleswig-Holstein.

Im April 2024 wurde die XXL-Summe erstmals geteilt. So teilten sich jeweils ein Gewinner aus Nordrhein-Westfalen und einer aus Slowenien die Summe und konnten sich dennoch noch über einen satten Gewinn von 60 Millionen Euro freuen.

Gibt es endlich einen Lotto-Glückspilz?

Nur eine Zahl kostete dieses Mal gleich acht Lotto-Spieler den Mega-Gewinn. Unter ihnen waren auch drei Personen aus Deutschland, genauer aus Bayern, Berlin und NRW, die ein Fehler einen ordentlichen Batzen Geld kostete. Immerhin wurden sie dennoch zu mehrfachen Millionären und werden in Kürze neben den fünf anderen Spielern aus Spanien, Italien und Schweden über 2,6 Millionen Euro auf ihr Konto überwiesen bekommen.

Mit 120 Millionen Euro hat der Eurojackpot aber derzeit seine Maximal-Summe erreicht. Das nächste Mal werden am Freitag (22. November) die Gewinnzahlen gezogen. Ob es dann wieder einen Glückspilz aus Deutschland treffen wird, bleibt zu hoffen.

Anmerkung der Redaktion: Glücksspiel Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen. Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.