Lieferando: Großer Konkurrent will deutschen Markt erobern! Doch nur HIER kannst du ihn testen

Der Markt rund um das Liefern von Essen boomt! Vor allem in Zeiten von Corona wollen so viele den Besuch in einem Restaurant umgehen, jedoch nicht auf die beliebten Gerichte verzichten. Lieferando ist da ganz vorne dabei.

Doch jetzt könnte der Lieferdienst Konkurrenz von einem amerikanischen Unternehmen bekommen, das auch in Deutschland Fuß fassen will. Was neben Lieferando und Co. noch an den Start geht, erfährst du hier.

Lieferando bekommt Konkurrenz – DIESER Lieferdienst kommt nach Deutschland

Das US-amerikanische Unternehmen „DoorDash“ aus San Francisco streckt nach großem Erfolg im Heimatland jetzt auch seine Fühler nach Deutschland aus. Den Lieferdienst gibt es seit acht Jahren. Mitgründer Andy Fang verrät, in welcher Stadt der Anbieter zunächst an den Start geht. „Stuttgart ist für uns eine Art Test, um zu sehen, ob es Appetit in Deutschland gibt für DoorDash“, erklärt der Unternehmer am Mittwoch beim Startschuss in Schwaben. „Wenn wir erfolgreich in Stuttgart sind, dienen uns die hier gesammelten Erfahrungen auch in anderen Städten.“

Das ist Lieferando:

Lieferando agiert als Vermittler zwischen Kunde und Restaurant

Restaurants liefern selbst aus oder lassen durch Lieferando ausliefern

Der Kunde kann via Onlineportal oder mobiler App Gerichte bestellen, die direkt zu ihm geliefert werden

Für jede vermittelte Bestellung erhält Lieferando eine Provision vom Restaurant

Lieferando gehört zum niederländischen Essenslieferdienst „Just Eat Takeaway“, der unter verschiedenen Namen in dreizehn europäischen Ländern vertreten ist

Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 in Amsterdam gegründet

Wie es nach dem Start weitergehen soll und in welchen Städten weitere Niederlassungen geplant sind, lässt Fang jedoch offen. Der global auftretende Lieferdienst DoorDash will seinen Einfluss im Markt ausbauen und übernimmt für rund sieben Milliarden Euro den finnischen Konzern „Wolt“.

Dem niederländischen Konzern „Just Eat Takeaway“, zu dem auch Lieferando gehört, könnte dadurch die Vormachtstellung wegbrechen.

Obwohl das Lieferdienst-Geschäft in Deutschland mit Wolt, „Foodpanda“ und Lieferando bereits ziemlich umkämpft ist, sieht Fang hier dennoch eine Marktlücke. In Deutschland würden nur 18,5 Prozent der Restaurants auch liefern, so der Unternehmer. (mbo/dpa)