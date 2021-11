Kreuzfahrt: „Ein Ohrwurm!“ Wilde Szenen an Deck – Reisende flippen aus

Sowas hat es auf einer Kreuzfahrt der Aida noch nie gegeben.

Wegen einer besonderen Show-Einlage an Deck flippen die Fans jetzt aus. Die Kreuzfahrt in die Karibik hat sie zu einer ganz besonderen Erinnerung gemacht.

Kreuzfahrt: DAS hat es an Deck noch nicht gegeben

Kreuzfahrt: Auf der Aida Sol hatte die Crew eine Überraschung für die Fans parat. Foto: picture alliance/dpa/TNN | Lars Klemmer

Urlauber und Aida-Sol-Crew schippern derzeit in den Gewässern vor Amerika umher. Als wären die traumhaften Strände dort nicht schon genug der Reisehöhepunkte, hat Aida in diesem Fall noch einen draufgesetzt.

Daten und Fakten zu Aida:

Aida ging aus der „Deutsche Seereederei“ hervor, einem volkseigenen Betrieb im Feriendienst der DDR

Nach der Wende beschloss das Unternehmen, Kreuzfahrtschiffe nach amerikanischem Vorbild zu bauen

Damit sollte das Prinzip eines Cluburlaubs auf die Kreuzfahrtreise übertragen werden

1996 ging das erste Aida-Clubschiff auf Reise, derzeit (Stand 2021) besteht die Flotte aus 13 Schiffen

15.000 Menschen aus 50 Ländern arbeiten für Aida, davon 13.500 an Bord der Schiffe

Der Firmensitz von Aida ist in Rostock, die Reederei hat ihren Sitz in Hamburg

Die Schiffe fahren unter italienischer Flagge, Aida gehört zum italienischen Unternehmen Costa Crociere

Wayne Morris und Tobias Klaus, Entertainment-Verantwortliche auf der Aida, haben nämlich einen Plan ausgeheckt. Gemeinsam wollten sie einen Song schreiben und ihn dann live an Bord zum Besten geben.

Kreuzfahrt: „Ein Ohrwurm!“

Und so feierte der Gassenhauer „Boom Boom in der Karibik“ kürzlich seine Weltpremiere an Bord der „Aida Sol“. Einen Ohrwurm haben die zwei mit dem Stück in jedem Fall kreiert.

Ob er auch Potenzial für einen Welthit hat, ist allerdings eher fraglich. Dank des fahrbaren Untersatzes wird der Song zumindest vor vielen Ländern der Erde gespielt werden...

Den Kreuzfahrt-Fans gefällt der fröhliche Hit: „Wir sind aktuell auf der Sol und haben die Karibik und die Premiere des Boom Boom Songs erlebt, den Wayne und de Tobi zum ersten Mal auf der Poolbühne gespielt hatten. Ein Ohrwurm, der mich immer an diese tolle Reise erinnern wird“, schreibt eine Frau bei Youtube unter das Musikvideo.

Kreuzfahrt: HIER kannst du den Song anhören

Wer nicht live vor Ort dabei sein konnte, der kann den Song beim „Prime Time Magazin“ der Aida anhören. Dort zeigt das Unternehmen regelmäßig, was an Bord der Schiffe Neues gibt. In Ausgabe 281 des beliebten Formats spielt die „Aida Sol“ die Hauptrolle. Ansehen kannst du die Folge mit dem Ohrwurm auch bei MOIN.DE >>>> (vh)