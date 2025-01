Lidl verkündet große Pläne – es ist schon jetzt kaum zu übersehen

Große Veränderungen bei Lidl, denn der Discounter hat einige Pläne für die Zukunft, die den Kunden sofort auffallen werden. Jedoch sind diese Pläne bereits jetzt in den Lidl-Filialen spürbar, denn das Unternehmen setzt sich seit Jahren für eine bewusste Ernährung ein.

In einer Pressemitteilung teilt Lidl mit, dass man das Sortiment bis 2050 noch konsequenter an die sogenannte „Planetary Health Diet“ ausrichten möchte. Dabei handelt es sich um einen von Wissenschaftlern entwickelten Speiseplan, der sowohl gesund als auch umweltbewusst ist. Um dies zu erreichen, nutzt Lidl eine Methodik, die von Umweltschutzorganisation WWF entwickelt wurde.

Angesichts internationaler Probleme, wie der Klimawandel oder auch ernährungsbedingte Krankheiten, sei es notwendig, das momentane Lebensmittelsystem vollkommen umzugestalten. Als Lebensmitteleinzelhändler will sich Lidl seiner Verantwortung bewusst sein. Durch die Veränderungen im Sortiment möchte das Unternehmen dazu beitragen, dass das Lebensmittelsystem verändert und verbessert wird.

Christoph Graf, der Geschäftsleiter der Einkauf Ware der Lidl Dienstleistung erklärt: „Um eine wachsende Weltbevölkerung innerhalb der planetaren Grenzen gesund zu ernähren, ist ein globaler Ernährungswandel notwendig. Dafür setzt sich Lidl in Deutschland seit Jahren auf wissenschaftlicher Grundlage des Ernährungskonzepts der Planetary Health Diet ein. Mit dem WWF Netzwerk bewegen wir zukünftig noch mehr, um unseren Kunden eine stetig wachsende Auswahl an gesunden, nachhaltigeren Alternativen zum gewohnt günstigen Lidl-Preis zu bieten.“

Aber wie sehen diese Veränderungen konkret in den Lidl-Filialen aus? Das Unternehmen möchte den Verkauf von pflanzlichen Lebensmitteln bis 2030 um 20 Prozent erhöhen. Diese Ambitionen werden dadurch unterstützt, dass der Anteil von Proteinen, Vollkorn und Obst und Gemüse im Sortiment erhöht werden soll. In der Pressemitteilung kündigt Lidl an, dass man ab dem Jahr 2025 jährlich über die Fortschritte berichten und die Daten öffentlich zugänglich machen möchte.

Mehr Vollkornprodukte und pflanzliche Proteinquellen im Sortiment

So will Lidl den Anteil an Vollkornprodukten im Sortiment ebenfalls um 20 Prozent erhöhen und auch die Auswahl an Vollkornprodukten erweitern. Bis 2030 beabsichtigt das Unternehmen, in den meisten Produktkategorien eine Vollkornalternative anzubieten. Auch soll den Kunden täglich eine große Auswahl an frischem Obst und Gemüse angeboten werden.

Bereits seit dem Jahr 2023 kommuniziert Lidl offen über den Anteil von tierischen Proteinquellen im Vergleich zu denen, die pflanzenbasiert sind. Mit der geplanten Erhöhung der pflanzlichen Proteinquellen von 20 Prozent sollen mehr Produkte, wie Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen, aber auch vegane Alternativen für Fleisch-, Eier- und Fischprodukte, im Sortiment aufgenommen werden. Um dies zu erreichen, hat Lidl 2023 die Preise von veganen Alternativen an die der tierischen Produkte angepasst.