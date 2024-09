Lidl-Kunde traut seinen Augen nicht – „Dumme, dumme Menschen“

Auf den sozialen Medien regt ein Post für sehr viel Aufregungen. Beim Einkaufen entdeckte ein Lidl-Kunde etwas, das ihn schockierte, und er postete seine Entdeckung online. Auf „Threads“ hat das Foto eine hitzige Diskussion über das Verhalten von Kunden beim Einkaufen ausgelöst.

Man sieht es immer wieder in den Regalen der Discounter wie Lidl und Aldi. Produkte liegen in den falschen Regalen, weil die Kunden sich im letzten Moment doch umentscheiden und die Waren am nächstbesten Ort ablegen. Dies ist jedoch besonders problematisch, wenn Kühlgut in normale Bereiche abgelegt wird, da die Lebensmittel in diesem Fall verderben können.

+++ Edeka: Kundin will nur Pfand zurückbringen – Kassiererin kann ihren Augen kaum trauen +++

Lidl muss Lebensmittel wegschmeißen

Dies ist auch auf dem Foto, das auf „Threads“ gepostet wurde, zu sehen. In einem Lidl befindet sich Schmand in der Abteilung für Eier. Der Nutzer beschreibt das Foto mit den Worten: „Oh, ich brauche doch nicht zwölf Becher Schmand. Ich stelle die jetzt hier ab. Ganz toll – weil die Kühlkette unterbrochen wurde, ist der Laden verpflichtet, die Becher jetzt zu entsorgen.“

In den Kommentaren wird dem Lidl-Kunden zwar erklärt, dass er sich irrt und Schmand nicht gekühlt werden muss, jedoch ändert dies nichts an der Problematik, wie die „Offenbach-Post“ berichtet. Ein Nutzer schreibt so unter anderem: „Assi-Aktion, den Mist, bei dem man nach zehn Minuten feststellt, doch nicht kaufen zu wollen, irgendwo hinzuwerfen.“

+++ Lidl: Kunden kaufen Backwaren – an der Kasse trifft sie der Schlag +++

Doch nicht nur er ärgert sich über das Verhalten mancher Kunden. Ein Lidl-Kunde kommentiert so: „Diese Unart, die Dinge einfach irgendwo im Supermarkt zu deponieren, weil man sie doch nicht kaufen mag, regt mich als Kunde tierisch auf. Wenn ich was nicht haben will, was ich bereits im Wagen oder Korb liegen habe, dann bringe ich es dahin zurück, woher ich es habe.“

Fehlverhalten von Kunden sorgt für viel Diskussion

Weiterhin sind in den Kommentaren Aussagen zu finden, wie „Ich hasse sowas“, „Sowas regt mich auch immer tierisch auf!“, oder „Dumme, dumme Menschen“. Wie die „Offenbach-Post“ berichtet, hat der Post über die Entdeckung bei Lidl mittlerweile 1400 Gefällt-mir-Angaben und mehr als 200 Kommentare.

Aber nicht nur die Kunden regen sich über das Verhalten auf, sondern auch Personen, die in Supermärkten wie Lidl arbeiten. Ein Nutzer berichtet über eine Erfahrung, die er während der Arbeit gemacht hat. Er schreibt: „Hab mal ein Wurst- und Fleischpaket im Wert von 40 Euro ganz hinten im Nudelregal gefunden. Ich bin Einräumkraft im Supermarkt. Zum Glück, kurz vor dem Wochenende. Das hätte sicher gut gerochen, die nächste Woche. Regt mich extrem auf. Sinnloses Tierleid, kannst ja auch nur noch wegwerfen.“