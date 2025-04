Lidl: Kunde tobt wegen Schokolade – „Ehrenlose Sch****“

Nein, es geht nicht um Dubai- oder Angel Hair-Schokolade. Man mag es kaum glauben, aber tatsächlich sind diese aktuell nicht mehr in aller Munde. Sie hat bereits ein nächster Aufreger abgelöst, dabei geht es um eine bereits altbekannte Sorte, die es nicht nur bei Lidl, sondern auch bei so ziemlich allen anderen Discounter und Supermärkten zu kaufen gibt.

Ein Lidl-Kunde hat sich jetzt ziemlich abwertend zu dieser Sorte geäußert. Und mit seiner Kritik ist er längst nicht alleine.

Lidl-Schokolade sorgt für Kritik

Nicht jede neue Kreation kommt immer gut an. Das mussten die Lebensmittelhändler nach dem anfänglichen Hype um Dubai- und Angel Hair-Schokolade bereits merken. Längst interessiert sich niemand mehr für die Süßigkeiten. Stattdessen sorgt jetzt eine etablierte Sorte für Ärger.

Dabei geht es um die Sorte „Salzbrezel“ der Marke „fin carré“, die es bei Lidl zu kaufen gibt. Auf „Reddit“ lässt ein Kunde kein gutes Haar an ihr. „Was für eine ehrenlose sch**** hat Lidl da wieder gedroppt“, kommentiert er ein Foto einer Tafel. Zwar wird er mit seiner Kritik nicht deutlich, doch reicht das bereits aus, um auch zahlreiche andere Kritiker anzulocken.

Lidl-Kunden schmeckt es nicht

„Einfach nur komplett salzig und null Brezelgeschmack“, heißt es gleich von einem Nutzer zu der Schokolade. „Die schmeckt“, meint zwar ein anderer, „ist nur unverschämt teuer“, lautet sein abschließendes Urteil.

„Bretzel als Zutat hab‘ ich in letzter Zeit aber häufiger gesehen, Lidl ist da nur aufn Trend aufgesprungen“, gibt der Nächste zu bedenken. Da wäre zum Beispiel die von Aldi mit einer Variante der Eigenmarke „Choceur“. Aber auch schokolierte Salzbrezeln von Alpia, Nestlé und Co. haben bereits die Supermärkte, Discounter und Drogerien erobert. Wie bei so vielen Food-Trends heißt es hierbei wohl wieder einmal: Jedem das Seine.