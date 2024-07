Lidl-Kunden fallen an der Kasse aus allen Wolken – sie werden deutlich: „Sch*** Konzept“

Supermarkt- und Discounter-Kunden begegnen Änderungen in ihren Lieblingsläden meist eher skeptisch. Sei es das Fehlen von Produkten, die komplette Umordnung ihrer Geschäfte oder eine andere Neuerung: Daran muss sich erst mal gewöhnt werden.

So könnte es jetzt auch bei Lidl aussehen. Denn der Discounter-Riese hat sich zu einem bahnbrechenden Schritt entschieden: Ab sofort gibt es auch in einigen Lidl-Filialen SB- beziehungsweise Schnell-Kassen. Darauf macht jetzt ein Filialleiter aufmerksam. Doch nicht allen schmeckt die Änderung im Kassen-Bereich…

Lidl folgt Konkurrenz

Bei Rewe, Edeka und Co. sind sie schon längst nicht mehr wegzudenken – jetzt tritt auch Lidl in ihre Fußstapfen und will seinen Kunden den neuen Kassen-Komfort bieten. Der Clou an den SB-Kassen: Kunden können ihre Artikel hier selbst scannen und müssen sich mit ihren wenigen Produkten nicht mehr an den regulären, mit Mitarbeitern besetzten Kassen in die Schlange stellen.

Einen, den die Neuerung schon jetzt begeistert, ist „Der Filialleiter“. Bei Instagram hält der Lidl-Mitarbeiter seine mittlerweile über 25.000 Followern (mit Stand vom 29. Juli, 10.15 Uhr) über den Alltag und die News bei der Discounter-Kette auf dem Laufenden.

„Mein erster SB-Einkauf bei einer SB-Kasse bei Lidl“, leitet er sein neustes Video von Sonntag (28. Juli) ein. Dabei zeigt er, wie der SB-Einkauf an den neuen Kassen abläuft. „Feier ich voll“, ist sein erstes Fazit. Doch einen Hinweis gibt er seinen Followern auch mit auf den Weg: „Nur Kartenzahlung“.

Kunden werden deutlich: „Nix für Barzahler“

Und gerade das sorgt bei einigen für großen Unmut! „Ich mag die nicht, lieber warte ich an der Kasse und bezahle bar“, macht etwa ein Instagram-Nutzer klar. „Ein sch*** Konzept, dass dir deinen Job killt und alte Menschen überfordert. Und klauen wird noch einfacher“, „Nix für mich, bin Team Barzahler“ oder „Nix für Barzahler… Dadurch gehen auch Jobs verloren“, werden auch andere in der Kommentarspalte deutlich.

Einige wenige feiern die Neuerung bei Lidl allerdings auch genauso wie der Filialleiter: „Dass man nur mit Karte zahlen kann, ist so genial. Keine Probleme mit den Geldfächern. Angenehmer für die Mitarbeiter finde ich“, meint etwa eine Frau. So bleiben die SB-Kassen bei Lidl wohl wie vieles andere auch am Ende Geschmackssache.