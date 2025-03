Lidl Rückruf: Beliebter Riegel betroffen – Verzehr kann schlimme Folgen haben

In Deutschland sind die Lebensmittelstandards sehr hoch. Dies umfasst auch die Kontrolle der Waren, die bei Discountern oder Supermärkten wie Lidl angeboten werden. Trotz dieser strengen Kontrollen kann es dennoch vorkommen, dass fehlerhafte Lebensmittel oder andere Produkte in den Verkauf gelangen. In solchen Fällen führt Lidl, ebenso wie andere Verkaufsstellen, Rückrufaktionen durch.

Die Gründe für Rückrufe bei Lidl sind vielfältig. Manchmal enthalten Produkte unerwünschte Substanzen, die ein Gesundheitsrisiko darstellen können, wie Fremdkörper oder Verunreinigungen. Auch fehlerhafte Kennzeichnungen können problematisch sein. Unvollständige Angaben zu Inhaltsstoffen sind besonders für Allergiker gefährlich. Zudem können falsch gedruckte Mindesthaltbarkeitsdaten oder das Vorhandensein von Salmonellen oder anderen Bakterien einen Rückruf bei Lidl und anderen Anbietern erforderlich machen.

In diesem Artikel halten wir dich stets über die Rückrufe der des Discounters Lidl auf dem aktuellen Stand.

Plastikfremdkörper in Obstriegel

Bei Lidl wird aktuell ein Obstriegel zurückgerufen. Foto: Nutrisun GmbH

Freitag, 7. März 2025: Nach den Angaben der Hersteller Nutrisun GmbH ist ein bei Lidl verkauftes Produkt von einem Rückruf betroffen. Dabei handelt es sich um die Crownfield Obstriegel Banane-Erdbeer in der 5x30g-Packung und dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 14.07.2025. Grund für den Lidl-Rückruf ist, dass sich in dem Riegel Plastikfremdkörper befinden könnten. Sie wurden bei Lidl in allen Bundesländern außer dem Saarland verkauft.

Gesundheitsrisiko bei Schoko Brezeln

Bei Lidl sind Schoko Brezeln von einem Rückruf betroffen. Foto: Felföldi Édességgyártó Kft.

Montag, 3. Februar 2025: Bei Lidl ist ein beliebter Snack von einem Rückruf betroffen. Dabei handelt es sich laut Hersteller Felföldi Édességgyártó Kft. um die MisterChoc Schoko Brezeln in Zartbitter- und Vollmilchschokolade jeweils im 140g-Beutel mit allen Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) bis einschließlich 31.07.2025. Nach Angaben des Unternehmens ist der Grund für den Lidl-Rückruf, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass dass es durch den Verzehr der Schoko Brezeln zu einem brennenden Gefühl im Mundraum und wunden Stellen an Zunge und Mund kommen kann. Du solltest den Snack also auf keinen Fall essen.

Metallfremdkörper in Essen möglich

Bei Lidl gibt es einen aktuellen Rückruf. Foto: Ospelt Food Establishment

Freitag, 22. November: Nach den Angaben der Ospelt Food Establishment ist ein bei Lidl verkauftes Lebensmittel von einem Rückruf betroffen. Dabei geht es um die Trattoria Alfredo Picco Pizzi Drei Käse in der 12x30g-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) 04.09.2025 und der Charge 342B1104. Das Unternehmen teilt mit, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass das betroffene Produkt Metallfremdkörper enthält. Du solltest es also auf keinen Fall essen. Das betroffene Produkt wurde bei Lidl in Deutschland in allen Bundesländern mit Ausnahme von Berlin und Bremen verkauft.

Neben den aktuellen Problemen bei Lidl-Produkten, halten wir dich auch über die derzeitigen Rückrufen bei Kaufland auf dem Laufenden.>>>