Lidl: Vorsicht! Discounter ruft diese Lebensmittel zurück

Veganer aufgepasst: Lidl ruft gleich zwei alternative Käse-Produkte zurück!

Achtung, Rückruf bei Lidl! Foto: imago images / Vefo GmbH / Montage: DER WESTEN

In veganem Mozzarella und in veganen Sticks könne Ethylenoxid enthalten sein. Das ist ein in der EU nicht zugelassener Biozidwirkstoff, der als gesundheitsschädlich eingestuft wird. Kunden, die diese Produkte bei Lidl gekauft haben, sollten sie besser nicht mehr essen.

Lidl: Rückruf von veganen Produkten im Discounter

Dabei handelt es sich konkret um „Vemondo Veganer Mozzarelli, 100g” mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 20. August 2021 und „Vemondo Vegane Sticks Cheese-Style, 250g“ der Vefo GmbH. Hier sind die Artikel mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 7. Januar 2022, 7. März 2022 und 6.Mai 2022 betroffen.

-------------------------------------------------------

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit über 190.000 Mitarbeiter, in Deutschland über 70.000 (Stand 2020)

-------------------------------------------------------

Doch nicht in allen Bundesländern wurden die gesundheitsgefährdeten Lebensmittel in Umlauf gebracht. Sie wurden nur an die Discounter in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, NordrheinWestfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein geliefert.

Dieses Produkt ist vom Rückruf betroffen. Foto: Vefo GmbH

Kunden können die betroffene Marge in jeder Lidl-Filiale umtauschen. Dann wird dir der Kaufpreis natürlich auch erstattet – auch wenn du keinen entsprechenden Kassenbon vorzeigen kannst.

Auch die veganen Sticks solltest du besser nicht mehr essen. Foto: Vefo GmbH

Der Hersteller weist aber darauf hin, dass es auch wirklich nur diese Produkte mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum betrifft. Bei anderen Artikel der Marke musst du dir also keine Sorgen machen.--------------------------------

Erst vor ein paar Tagen wurde bei Lidl ein Produkt für Handwerker zurückgerufen. Hier mehr dazu lesen >>> (js)