Lidl-Rückruf! Kunden sollten diesen Käse auf keinen Fall essen – es droht große Gefahr!

Rückruf bei Lidl! Bei einem Käse ist eine Kontamination festgestellt worden. Der Lieferant hat deshalb einen Rückruf veranlasst.

Beim Lidl-Käse droht eine bakterielle Infektion mit Listerien. Die hat nicht nur einen unschönen Krankheitsverlauf – für Risikogruppen kann die Erkrankung lebensgefährlich werden. Bei Lidl ist die betroffene Charge schon aus dem Sortiment genommen. Nun solltest du nachschauen, ob du ein möglicherweise betroffenes Produkt zuhause hast.

Lidl: Käse-Rückruf wegen Listerien

Beim Käse „Milbona Seemerzler“ sind Anzeichen für eine Listerien-Kontamination gefunden worden. Der Käse, den Lidl in Berlin, Brandenburg und Bayern verkauft, wird deshalb zurückgerufen. Eine entsprechende Warnung gab der Lieferant „Züger Käsevertriebs Gmbh“ heraus. Betroffen ist die 200-Gramm-Packung mit dem Identitätskennzeichen „CH 5417“ und allen Mindesthaltbarkeitsdaten bis einschließlich 10. Oktober 2023.

Auch wenn das Produkt nur in drei Bundesländern vertrieben wird, kann es in jeder Lidl-Filiale in Deutschland zurückgegeben werden. Auch ohne Kassenbon bekommst du den vollen Kaufpreis erstattet.

Dieser Milbona-Käse wird zurückgerufen. Foto: Milbona

Listerien-Infektion kann tödlich enden

Listerien sind listige Bakterien. Eigentlich werden sie durch Hocherhitzen abgetötet. Gelingt das nicht, überleben sie tiefgefroren genauso wie trocken. Und: Einmal infiziert, droht dem Menschen ein hässlicher Krankheitsverlauf. Grippeähnliche Symptome wie Fieber und Muskelschmerzen können ebenso auftreten wie Erbrechen und Durchfall. Bei gesunden Erwachsenen ist der Spuk nach einigen Tagen vorbei. Randgruppen kann es schwerer treffen.

Bei alten, immungeschwächten oder kranken Menschen sowie Babys sind schwere, teils tödliche Verläufe nicht auszuschließen. Am gefährlichsten sind Listerien für Schwangere. Infiziert sich ein ungeborenes Kind, sind Frühgeburt oder gar Totgeburt zu befürchten.