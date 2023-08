Lidl-Kunden haben endgültig die Schnauze voll – „Wird immer schlimmer“

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Das muss nun auch Discounter Lidl feststellen.

Dabei geht es aber keinesfalls um den Geschmack irgendwelcher Lebensmittel im Lidl-Sortiment. Die Kunden des Discounters regen sich über etwas ganz anderes auf.

Lidl-Kunden haben genug

In diesem Jahr feiert Lidl den 50. Geburtstag. Dafür wurde eine besondere neue Werbekampagne ausgerollt – mit drei prominenten Gesichtern. Moderatorin Barbara Schöneberger, Comedy-Star Max Giermann („LOL – Last One Laughing“) und Schlager-Königin Helene Fischer blödeln sich seit Monaten durch mehrere Lidl-Werbespots.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Kürzlich postete der Discounter einen neuen Clip mit Schöneberger und Giermann, in dem letzterer offenbar Dutzende Mineralwasser- und Cola-Flaschen leertrinkt – natürlich nur Lidl-Eigenmarken – und einen Witz darüber macht, wie viel Geld er damit gerade spart.

Klingt doch eigentlich ganz harmlos, oder? Nicht, wenn es nach den Lidl-Kunden geht. Denn offenbar kommt die Werbekampagne bei einigen Kunden auch nach vielen Wochen einfach nicht gut an.

Mehr News:

Heftige Kritik an Werbekampagne

In den Kommentaren unter dem Werbespot auf Facebook lassen die Kunden kein gutes Haar an dem Clip:

Sorry, aber die aktuelle Lidl-Werbung ist sowas von daneben. Bin echt enttäuscht, dass ihr sowas nötig habt

Ekelhaft. Kann man nicht normale Werbung machen? Kann man nicht normale Menschen zeigen? Kann man nicht normal trinken?

Ich würde keine Werbung mehr mit den beiden machen und lieber das Geld sparen.

Hört dieser Schwachsinn endlich mal auf?

Es wird immer schlimmer. Warum diese Personen, die nicht bei Lidl einkaufen? Sollen mal Lidl-Kunden nehmen.

Ist nur noch peinlich, diese Werbung, und völlig daneben.

Erfolg scheint die Kampagne trotz aller Kritik jedoch trotzdem zu haben. Auf YouTube wurde der neue Spot mit Barbara Schöneberger und Max Giermann innerhalb von 24 Stunden bereits mehr als eine Million Mal angeklickt.

Wie gesagt: Über Geschmack lässt sich eben streiten.