Lidl stellt sein Sortiment um – Produkte fliegen aus den Regalen

Sortiment-Umstellung bei Lidl! Einige Produkte wirst du schon bald nicht mehr in den Regalen des Discounters finden. Betroffen sind Fleisch- und Milch-Waren.

Lidl stellt um – und zwar sein Sortiment an frischem Rindfleisch und Trinkmilch von Haltungsstufe 3 bis 4. Bedeutet: Alles, was unter diesem Standard liegt, fliegt konsequent aus den Regalen. Durch die Zusammenarbeit mit „allen Partnern der Wertschöpfungskette“ sei es Lidl in Deutschland als erstem Händler im Bereich Supermärkte und Discounter gelungen, sein Angebot für frisches Rindfleisch vollständig auf deutlich höhere Tierwohlstandards umzustellen, heißt es in einer Pressemitteilung des Discounters.

Lidl will auch in Sachen Milch tierfreundlicher werden

Zwischen Oktober 2023 und Frühjahr 2024 soll das gesamte Lidl-Sortiment an Rindfrischfleisch auf mindestens Stufe 3 der vierstufigen Haltungsformkennzeichnung umgestellt werden. Laut Unternehmensangaben erreicht Lidl in Deutschland damit bereits vorzeitig sein Ziel, mindestens 25 Prozent des gesamten Frischfleischsortiments bis Ende 2024 aus den Haltungsstufen 3 und 4 anzubieten.

Und auch bei der Trinkmilch wird alles anders bei Lidl: Ab Anfang 2024 stellt der Discounter in Deutschland außerdem seine Frischmilch- und laktosefreien Milch-Eigenmarken vollständig auf die Haltungsformen 3 und 4 um. Damit erreiche der Discounter sein aktuelles Ziel ein Jahr früher als geplant. Im Jahr 2024 soll zudem die Umstellung der haltbaren Milch und somit des gesamten Sortiments an Trinkmilch auf die höhere Haltungsstufe 3 folgen. Auch Aldi stellt sein Milch-Sortiment demnächst um. Der Discounter hat ganz ähnliche Pläne. Was der Lidl-Konkurrent genau plant, liest du in diesem Artikel.