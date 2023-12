Lidl, Rewe und Co.: Kassierer können es nicht mehr ertragen, wenn Kunden DAS machen – „Respektlos“

Bei Lidl, Rewe und Co. weichen etliche Kunden auf das Bezahlen an Selbstbedienungs-Kassen aus, um Gesprächen mit den Supermarkt-Mitarbeitern aus dem Weg zu gehen. Andere redefreudigere Käufer lassen an der ein oder anderen Stelle gegenüber den Kassierer jedoch auch mal einen fiesen Spruch fallen. Statt unangenehme Bemerkungen auf sich sitzen zu lassen, gehen Mitarbeiter im Netz nun auf die Barrikaden und klären auf: Diese Sprüche der Kunden sind ein absolutes No-Go.

Lidl, Rewe und Co.: Kassierer empört über Kunden-Verhalten

Egal, ob man nach der Arbeit gestresst in den Supermarkt fährt, oder Lidl, Rewe und Co. die Lieblingskekse nicht mehr da haben, es gilt stets die Regel des respektvollen Miteinanders in den Gängen und an der Kasse zu wahren. Ein freundlicher und höflicher Umgang zwischen Mitarbeitern und Kunden ist Grundvoraussetzung Nummer Eins bei jedem Supermarktbesuch. Doch leider sehen das nicht alle so und lassen ihren Alltagsfrust auch mal an der Supermarkt-Kasse raus.

„Es nervt mich jedes Mal, wenn ein Kunde mit Karte zahlen möchte, aber das nicht einmal sagen kann. Oder wenn man Kunden begrüßt und die einen nicht zurück begrüßen. Respektlos“, beschwert sich ein Einzelhandelsmitarbeiter auf „Reddit“, wie das Online Portal „Merkur“ zuletzt berichtete. Doch das war längst nicht alles!

Auch einige lustige Sprüche erreichen die Kassierer bei Lidl, Rewe und Co. tagtäglich. Sobald ein Kassierer einen Geldschein auf seine Echtheit überprüft, schießt einigen Kunden folgender Spruch über die Lippen: „Hab ich heute morgen selbst gedruckt.“ Auch, wenn die Supermarkt-Mitarbeiter über solche Anmerkungen nur noch milde lächeln können, sollten Kunden nie zu aufdringlich oder unverschämt auf die Arbeitsweise des Personals reagieren. Immerhin machen die ja „auch nur ihren Job“.