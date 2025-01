Lidl, Rewe & Co.: Mega-Änderung an der Kasse steht bevor – es ist nur eine Frage der Zeit

Die Welt wird immer digitaler – und die Supermärkte sind längst mitten in diesem Wandel. Früher stapelten sich die Prospekte der Händler in den Regalen, doch heute hat der digitale Wandel die Einkaufswelt fest im Griff. Nun scrollt man durch die Angebote bequem auf dem Smartphone, jagt nach Schnäppchen und spart sich das Umblättern. Doch das ist erst der Anfang.

Denn nun setzen Lidl, Rewe & Co. auf eine absolute Änderung an der Kasse. Bist du bereit für das digitale Update?

Lidl, Rewe & Co.: QR-Code statt Barcode? Das ändert sich

Früher noch mussten die Kassierer bei jedem Produkt die Preise einzeln eintippen – eine mühselige Aufgabe. Doch heute geht alles ratzfatz: Ein schneller Scan des Barcodes – und der Einkauf ist erledigt. Und auch Händler wissen dank des Barcodes auf der Stelle, welche Produkte nachbestellt werden müssen. Doch der wahre Game-Changer steht noch bevor: Die QR-Codes. Diese neuen Codes bieten eine ganz neue Dimension der Datenübertragung und werden den Barcode bald ablösen.

Nun, das kleine Quadrat beinhaltet mehr Information, denn während Barcodes in der Regel nur eine begrenzte Menge an Informationen speichern können, bieten QR-Codes Platz für Unmengen an Daten. Alles vom Preis über Inhaltsstoffe bis hin zu Nachhaltigkeitsinformationen. Außerdem könnte so Einkaufen interaktiv werden, denn durch den Scan des QR-Codes könnte man alles über das Produkt erfahren. Wie: Ist es vegan? Welche Allergene sind enthalten? Und wie umweltfreundlich ist die Verpackung?

Und das Beste? Der QR-Code macht noch mehr möglich: Wer sich für Aktionen oder Gewinnspiele interessiert, kann diese direkt über das Smartphone aktivieren – alles auf Knopfdruck. Doch wann wird die Zukunft Realität? Aktuell arbeiten die großen Supermarktketten noch mit Barcodes, aber die Entwicklung in Richtung QR-Code ist längst im Gange.

QR-Codes werden bereits HIER genutzt

Das alles ist übrigens schon längst Gegenwart, denn bei Kaufland und Aldi werden QR-Codes bereits bei den Abhol-Automaten genutzt. Und Lidl hat laut der „Frankfurter Rundschau“ die Technik mit seiner digitalen Kundenkarte längst eingeführt. Doch während noch nicht alle Supermärkte mit der Technik ausgestattet sind, wird die Zukunft des Shoppings immer klarer. Denn mit den richtigen Scannern und Systemen könnte der QR-Code schon bald in jedem Regal sitzen und das Einkaufen in eine neue Ära führen.

Es mag zwar noch etwas dauern, aber der Umstieg ist längst im Gange. Denn bereits mehr als 80 Prozent der Kassen haben die nötigen kamerabasierten Scanner verbaut – und wer weiß, wie schnell die Umstellung weitergeht.

Was gestern noch futuristisch klang, könnte schon morgen zum Standard gehören. Die Frage ist nicht mehr, ob QR-Codes die Zukunft des Handels sind, sondern nur noch, wann wir alle mit einem schnellen Scan durch den Laden flitzen.