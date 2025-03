Lidl, Rewe und Co.: Kunden müssen schlau sein – so können sie Hunderte Euro sparen

Für Kunden von Rewe und Co. ist es nicht erst seit der Inflation unerlässlich geworden, beim Einkauf zu sparen. Und schaut man sich die Preise zum Teil an, ist das auch bitter nötig. Nur ab und zu schaffen Supermärkte und Discounter kurzweilige Lichtblicke, so etwa Lidl zuletzt bei seinen Butterpreisen (hier mehr dazu >>>).

Doch jetzt haben zwei Unternehmer eine App entwickelt, mit der Kunden von Lidl, Rewe und Co. angeblich sogar Hunderte von Euro sparen können. Dabei kommen sie sogar den Markenprodukten ihrer Lieblingsgeschäfte auf die Schliche.

Lidl, Rewe und Co.: Transparenz für Kunden

Die App „Markendetektive“ von Patrick und Manon Sieber soll es für Kunden leichter und transparenter machen, beim Produktdschungel aus Marken- und Eigenenmarken-Artikeln durchzublicken. Denn wie Experten schon vor einiger Zeit aufdeckten, stecken hinter vielen No-Name-Produkten von Lidl, Rewe und Co. sogar Markennamen beziehungsweise die gleichen Hersteller.

Doch auf die Schnelle erkennen, welche Marken- und Eigenmarken-Produkte zusammenhängen, ist beim Einkauf oftmals nicht so leicht. Vor allem nicht, wenn man ohnehin nur wenig Zeit fürs Lebensmittel-Shopping hat. Mithilfe der App, die es sowohl für iOS- als auch für Android-Kunden gibt, lässt sich das ganz einfach herausfinden.

Test mit irrem Ergebnis

In der App lassen sich ganz einfach Markenprodukte einscannen. Die App spuckt dann ein gleichwertiges No-Name-Produkt von Lidl, Rewe und Co. aus, bei dem nicht nur (fast) die gleichen Inhaltsstoffe enthalten sind, sondern sich auch meist einiges an Geld sparen lässt. Doch wie viel Ersparnis die App wirklich bringt, zeigte erst der RTL-Test mit einer Familie.

Dafür sollten bei den vier größten Einzelhändlern mithilfe von „Markendetektive“ zehn gleiche Markenprodukte und ihre Pendants gekauft werden. Das irre Ergebnis im RTL-Test: Die Familie konnte bis zu 61 Prozent sparen, konkret über 200 Euro. Ob die Taktik auch bei anderen Kunden von Lidl, Rewe und Co. aufgeht, können sie selbst mithilfe der App ausprobieren.