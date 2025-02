Lidl, Rewe, Kaufland & Co.: Mehlwürmer in Lebensmitteln – in diesen Produkten wird es jetzt Realität

Am 9. Februar kämpften Lilly Becker, Alessia Herren und Pierre Sanoussi-Bliss im Finale des RTL-Dschungelcamps um die Krone – und mussten dabei nicht nur viel Mut beweisen, sondern auch zur berüchtigten Essensprüfung antreten. Was da an tierischen Überresten auf den Teller kam, lässt erschaudern.

Doch auch bei Lidl, Rewe, Kaufland & Co. kann man sich nun in gewisser Weise einer tierischen Prüfung stellen – denn in vielen Waren werden jetzt Insekten verarbeitet. Die Märkte setzen in einer Reihe von Produkten auf Würmer.

Lidl, Rewe, Kaufland & Co.: Produkte sollen Mehlwurmpulver enthalten

Aber keine Panik, es handelt sich lediglich um Mehlwurmpulver. Und genau das darf seit dem 10. Februar offiziell in Lebensmitteln verarbeitet werden, nachdem es bereits 2021 zugelassen wurde. Das Mehl, das aus den Larven des Mehlkäfers gewonnen wird, soll jetzt in vielen Produkten Verwendung finden.

Hierzu gehören, so berichtet es „t-online“, Erzeugnisse wie Brot, Gebäck und Kuchen sowie andere Teigwaren. Aber auch Artikel wie Kartoffelprodukte, Obst- und Gemüsekompott und Käse dürfen das tierische Mehl enthalten.

Achtung: Es kann zu allergischen Reaktionen kommen

Wichtig zu wissen ist, dass die Zulassung des Mehlwurmpulvers zunächst auf fünf Jahre für die französische Firma „Nutri’Earth“ befristet ist. Diese hatte den Antrag bereits 2019 eingereicht und verfügt jetzt über das Monopol für den Verkauf des UV-behandelten Larvenpulvers in der EU.

Laut einer Verordnung sind jedoch einige Punkte zu beachten. So muss das Pulver als „UV-behandeltes Larvenpulver von Tenebrio molitor (Mehlwurm)“ gekennzeichnet sein. Und zwar direkt neben der Zutatenliste oder in unmittelbarer Nähe der Produktbezeichnung.

Doch damit nicht genug: Auch ein Allergiehinweis ist für Produkte von Lidl, Rewe Kaufland & Co., die Insekten enthalten, Pflicht. Das ist vor allem für Menschen wichtig, die gegen Krebstiere oder Hausstaubmilben allergisch sind, denn sie könnten auf das Pulver reagieren.

Klingt zunächst etwas ungewohnt, aber das tierische Mehl gilt als gesundheitsfördernd. Es ist nämlich voller Nährstoffe, ungesättigter Fette, Vitamine und Mineralstoffe. In dem Sinne: Guten Appetit.