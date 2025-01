Lidl-Kundin packt zu Hause Einkauf aus – und fällt aus den Latschen: „Alter Schwede“

Als die Kundin ihren Lidl-Einkauf auspackt, traut sie ihren Augen nicht. Sie teilt ein Foto davon auf „Threads“, ein Nutzer spricht daraufhin sogar von einem regelrechten „Jackpot“.

Seit dem Jahr 2022 verkauft Lidl nämlich sogenannte „Retter-Tüten“. In diesen Tüten wird Obst und Gemüse, das ausrangiert wurde, für nur 3 Euro verkauft. Das Projekt soll ein entscheidender Schritt gegen Lebensmittelverschwendung sein, und auch die Kunden sind begeistert. Jedoch muss man bei dem Inhalt der Retter-Tüten auch immer etwas Glück haben.

Lidl: Riesen Auswahl für sechs Euro

Eine Kundin ist von dem Inhalt ihrer Retter-Tüte vollkommen überrascht und teilt ihren Einkauf auf „Threads“. Dazu schreibt sie: „Ich bin gerade total platt. Ich war heute mal in einem Lidl, um Katzenstreu für meine Mutter zu holen und habe zwei ‚Rette mich‘-Tüten für je 3 Euro gesehen und gekauft. Alter Schwede, wie geil ist das denn bitte? Nur eine halbe Banane ist weggeflogen.“

Bei dem Inhalt dieser Retter-Tüte kann man ihre Begeisterung auch verstehen. Wie sie in den Kommentaren berichtet, befanden sich in den zwei Tüten von Lidl „35 Bananen, 6 Bund-Frühlingszwiebeln, 15 Zucchini, 10 Minigurken, Radieschen, Romanasalat, ein Spitzkohl, Riesenbund Dill, bisschen Kleinkram (1 Apfel, 3 Kartoffeln …).“ Bei diesem enormen Inhalt für nur sechs Euro können es die Nutzer in den Kommentaren kaum fassen.

Diese Nutzerin ist jedoch nicht die Einzige, die von den Retter-Tüten von Lidl begeistert ist. In den Kommentaren schreibt so unter anderem ein User: „Die ‚Rette mich‘-Tüten sind wirklich saugeil! Vor allem, auch um mal Sachen auszuprobieren, die man so vielleicht nicht kaufen würde!“ Jedoch gibt es auch Kunden, die schon richtige Horrorerfahrungen mit den Retter-Tüten gemacht haben.

Schimmlige und matschige Lebensmittel

Wie die „tz“ berichtet, schreibt eine Kundin: „Retter-Tüten KÖNNEN geil sein. Steht und fällt allerdings mit der Filiale. 2 x Tomaten, eine hatte einen Riss und lief aus, 1 x Zitrone, 1 x Granatapfel, 1 x Rucola, schon matschig, 1x Himbeeren, schimmelig und 1 x Frühlingszwiebeln. Ist halt nichts, was mich vom Hocker reißt.“

Die Erfahrungen mit den Retter-Tüten von Lidl sind geteilt, jedoch kann man sich für diesen kleinen Preis wirklich nicht beschweren. Mit etwas Glück hat man nämlich für nur einen sehr kleinen Preis eine enorme Auswahl an Obst und Gemüse und setzt sich dabei gleichzeitig gegen Lebensmittelverschwendung ein.