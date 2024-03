Lidl: Mega-Schlangen vor Filialen und Chaos in Märkten – schuld ist diese Aktion

Wer regelmäßig bei Lidl einkaufen geht, der ist meist darauf bedacht, für möglichst kleines Geld den Einkaufswagen vollzukriegen. Mit einer Sonderverkaufsaktion wollte der Discounter treuen Kunden eine besondere Freude machen und hat bei einigen Produkten noch mal ordentlich an der Preisschraube gedreht. Dass jedoch so viele Menschen auf Schnäppchenjagd gehen würden – damit hätte wohl keiner gerechnet.

Den einen oder anderen Trick kennen Kunden bereits: Wer spät frische Backware einkaufen geht, muss weniger zahlen. Und bald ablaufende Lebensmittel gibt es meist auch zum kleinen Preis. Fest steht: Der Plan, neugierige Kunden anzulocken, hat auf jeden Fall funktioniert. Was eher nach hinten losgegangen ist: In den sozialen Netzwerken machen derzeit Berichte von langen Schlangen und Chaos vor dem Lidl-Sonderverkauf die Runde. Ob das so geplant war?

Lidl-Kunden drehen am Rad

In Gunzenhausen (Bayern) hatten Lidl-Fans am 1. und 2. März jeweils ab 9 Uhr die Möglichkeit, beim „Lagerverkauf“ das eine oder andere Produkt zum Schnäppchenpreis abzustauben. Dafür mussten Kunden sich in einer etwa 200 Meter langen Schlange einreihen und sobald jemand mit einem Einkaufswagen den Laden wieder verlassen hatte, durfte der nächste im fliegenden Wechsel die Filiale betreten. Was nach einem ausgeklügelten System klingt, hat bei den Kunden jedoch teilweise für Unmut gesorgt, wie eine Nutzerin im Netz beschreibt.

+++ Lidl, Kaufland und Co.: Mitarbeiter-Codes enthüllt! Kunden sollten genau hinhören +++

Obwohl wahrscheinlich die wenigsten Kunden von dieser besonderen Aktion Wind bekommen haben, war es trotzdem ziemlich voll. Schnäppchenjäger, die sich ins Getümmel stürzen wollen, sollten zumindest ihre Kinder zuhause lassen, empfiehlt die Userin bei Tiktok. Doch wer es schafft und genug Durchhaltevermögen an den Tag legt, der wird am Ende auch mit günstigen Preisen belohnt.

Weitere Themen:

Egal, ob Gartenmöbel, Kleidung, Bettwäsche oder sonstige Haushaltsware – wer früh genug vor Ort war, hatte die Auswahl zwischen jeglichen Lidl-Produkten, die das Herz begehren. Wer künftig plant, bei solch einer Rabatt-Aktion auf Schnäppchenjagd zu gehen, der sollte allerdings auf jeden Fall genügend Zeit mitbringen und früh genug da sein, denn es gilt: Wer zu erst kommt, kauft zuerst.