Lidl-Kunden blicken in Prospekt – bei diesem Anblick fallen sie aus allen Wolken

Wer aktuell in den Lidl-Prospekt schaut, wird sich bei einem ganz bestimmten Produkt womöglich verwundert die Augen reiben.

Derzeit vertreibt der Discounter ein Produkt, das zu dieser Jahreszeit enorm beliebt ist. So weit, so harmlos. Und dennoch sorgt das Produkt für großes Aufsehen. Aber der Reihe nach.

Lidl-Prospekt mit besonderem Produkt

Im Sommer erlebt die Grill-Saison in Deutschland jedes Jahr ihre Hochphase. Und so ist es wenig verwunderlich, dass Lidl in seinem Prospekt derzeit Rostbratwürste bewirbt.

Wer genauer hinschaut, wird jedoch schnell feststellen: Hier handelt es sich um äußerst ungewöhnliche Bratwürste. Speziell die Mallorca-Urlauber unter den Lidl-Kunden werden sich angesprochen fühlen.

Denn kein Geringerer als Mallorca-Star Peter Wackel bewirbt die „Bierkönig Bratwurst“. „Ab heute geht’s um die Wurst“, schreibt der Schlagersänger bei Instagram: „Ihr wollt eure Grillparty etwas aufpimpen? Dann holt euch die Bierkönig Bratwurst. Wenn ihr in der südlichen Hälfte Deutschlands lebt, habt ihr Glück und die Bratwurst ist in eurer Filiale erhältlich.“

+++ Auch interessant: Lidl sorgt mit Produkten für Aufsehen – deutsche Filialen kassieren fiesen Seitenhieb! +++

Und weiter schreibt Peter Wackel: „Nicht irritieren lassen, wenn sie im Papierprospekt nicht abgebildet ist. Im Onlineprospekt könnt ihr checken, ob eure Filiale dabei ist.“

Seine Fans sind ganz aus dem Häuschen und freuen sich, dass sie sich auf diese Weise ein bisschen Mallorca-Feeling nach Deutschland holen können. „Auf zu Lidl“, kommentiert ein Fan bei Instagram, und ein anderer schreibt: „Habe mir vorhin vier Stück reingezogen – lecker!“

Peter Wackel: Bühne gestürmt

Im „Bierkönig“ auf Mallorca erlebte Peter Wackel vor Kurzem einen besonderen Moment. Als der Schlager-Star gerade seinen Auftritt hinlegte, „stürmten“ zwei Männer die Bühne (hier alle Einzelheiten).

Lidl-Kunden im Visier von Kriminellen

Lidl-Kunden in Deutschland müssen zudem aktuell sehr vorsichtig sein, dass sie nicht in eine miese Betrugs-Falle tappen. In sozialen Netzwerken kursieren derzeit Anzeigen, die einer Werbeanzeige von Lidl sehr ähnlich sehen und auf angebliche Sonderangebote bei Lidl aufmerksam machen wollen.

So wird dort unter anderem Küchenmaschine Monsieur Cuisine für 1,99 Euro angeboten. Wer dem Link folgt, landet auf Seiten, die sensible Kundendaten abfragen.

Wer sich durch das vermeintliche Lidl-Angebot klickt, schließt unbewusst einen dubiosen Vertrag ab. Und plötzlich werden alle zwei Wochen je 37 Euro vom eigenen Konto abgebucht.

Wie man sich davor schützen kann, erfährst du hier.