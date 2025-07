Aldi: Kunden blicken entsetzt in die Obst-Theke – „Kriminelle Energie“

Ob Kirschen, Kiwis, Bananen oder Erdbeeren – die Obst- und insbesondere die Fruchtabteilung ist bei Aldi, Lidl & Co. im Sommer prall gefüllt. Das ist auch gut so, denn die bunten Früchte sind nicht nur gesund, sondern auch lecker.

Doch in einer Aldi-Filiale wurde aus dem leckeren Spaß ein Obst-Krimi. Die Kunden waren stinksauer und vor allem entsetzt.

Aldi: Erdbeeren lösen hitzige Debatte aus

Die Preise bei Aldi steigen – und das nicht nur bei den diversen Öl-Produkten und Kaffeebohnen, sondern auch bei den Erdbeeren. So sollen die Preise für eine 500-Gramm-Schale der roten Früchte bei vier bis sechs Euro liegen. Ursachen sind dafür laut „watson.de“ höhere Löhne und Produktionskosten.

++ Aldi zieht die Reißleine und nimmt Produkt aus dem Verkehr – dringender Rückruf! ++

Klar, dass sich die Preise für die roten Beeren maßgeblich unterscheiden – abhängig davon, wie schwer die Schale ist und wie qualitativ hochwertig die Ware ist. Doch nicht etwa ein Blick auf das Preisschild, sondern auf das Obstregal löst bei einem Kunden etwas aus! Denn während eine Schale randvoll war, war eine andere beinahe leer. Lediglich einzelne Früchte lagen in der Schale.

Verständnis vs. Wut: User sind sich uneinig

Der Aldi-Kunde wittert einen knallharten Betrug. Auf der Online-Plattform „Threads“ schreibt er: „Gierige Menschen, die sich für besonders schlau halten, haben teure Erdbeeren in die Schale der günstigen gefüllt.“ Wütend fügt er hinzu: „Diese kriminelle Energie finde ich einfach nur schlimm.“

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Doch er war nicht der Einzige, der eine eiserne Meinung vertrat. Viele wollten ihre Meinung kundtun, und prompt entbrannte eine hitzige Debatte. So schreibt ein User: „Wer Erdbeeren klaut, klaut alles.“ Ein anderer meint hingegen: „Da spricht doch nur der Neid, dass du nicht so schlau warst.“ Eine dritte Person betont: „Ich kaufe Erdbeeren nur an Erdbeerhäuschen mit Verkäufer, weil ich es eklig finde, dass Menschen im Supermarkt alles antatschen.“

Klar ist: Die Aldi-Kunden sind sich uneinig. Doch Erdbeeren sollte man wirklich nicht klauen oder austauschen – schließlich schmecken sie doppelt so gut, wenn man sie ehrlich gekauft hat.