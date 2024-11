Lidl: Jetzt ist es offiziell! Discounter hat HIER die Nase vorn

Der Konkurrenzkampf unter den Discountern hierzulande ist groß. Längst ist nicht nur Aldi die erste Adresse für Sparfüchse, wenn sie günstig einkaufen möchten. Vor allem Lidl lässt sich immer wieder neue Aktionen einfallen, um Kunden an sich zu binden (mehr dazu hier).

Jetzt ist Lidl sogar ganz offiziell in einem Punkt besser als die Konkurrenz um Aldi und Penny. Eine Studie attestierte dem Discounter jetzt den „günstigsten pflanzlichen Warenkorb“.

Lidl hat das beste Vegan-Angebot

Während einige Menschen sich immer noch grundsätzliche gegen vegane Lebensmittel wehren, gibt es gleichzeitig auch immer mehr Kunden, die gerne vegane Produkte kaufen. Bei Lidl scheinen sie dafür besonders gut beraten zu sein. In einer aktuellen Studie der Ernährungsorganisation „ProVeg“ wird klar, dass Lidl das günstige Angebot an veganen Lebensmitteln hat.

Im Vergleich zu anderen Einzelhändlern schneidet Lidl in Deutschland mit einem „pflanzlichen Warenkorb“ aus Aufschnitt, Würstchen, Burger, Fischstäbchen, Frischkäse, Hack, Joghurt, Scheibenkäse, Kochcreme, Milch, Pizza und Schnitzel günstiger ab als mit einem tierischen Pendant. Und: Lidl bietet in sieben Produktkategorien den günstigsten Preis an.

Lidl: Vegane Eigenmarke im Fokus

Für die Studie wurden die Preise der veganen Lidl-Eigenmarke „Vemondo“-Produkte mit vergleichbaren Produkten tierischen Ursprungs verglichen. Bereits seit Oktober 2023 ist ein Großteil der Vemondo-Produkte in allen Lidl-Filialen zum gleichen Grundpreis erhältlich wie die tierischen Vergleichsprodukte.

Mehr Verbraucher-News:

Bei Lidl-Kunden kommt der Schritt gut an. Seit der Preisangleichung kaufen sie mehr vegane Produkte, genauer stieg die Anzahl der verkauften veganen Produkte um 30 Prozent an. Die jeweiligen Vemondo-Lebensmittel sind bewusst neben den tierischen Pendants platziert, um den Kunden eine bessere Orientierung und einen leichteren Zugang zu bieten.

„Die ProVeg-Preisstudie belegt unser Engagement für eine bewusste Ernährung. Die Einführung der Preisparität für vegane Alternativen ist in diesem Umfang zum jetzigen Zeitpunkt einmalig im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland. Wir sind davon überzeugt, dass ein nachhaltiger Konsum nur in die Breite getragen werden kann, wenn die darauf einzahlende Ernährung für alle erschwinglich und leichter zugänglich ist“, zeigt sich Christoph Graf, Geschäftsleiter Ware bei Lidl, stolz.