Lidl macht Kunden irres Angebot – es kostet sie 400 Euro

Der Discounter-Markt ist hierzulande heiß umkämpft. War früher Aldi die erste Adresse für Kunden, wenn sie möglichst preissparend einkaufen möchten, gibt es mittlerweile mit Lidl, Penny und weiteren Einzelhändlern ein großes Angebot an günstigen Supermärkten.

Im Kampf um die Kunden gilt es also, kreativ zu sein. Mit besonderen Angeboten oder speziellen Apps versucht zum Beispiel Lidl, die zahlende Kundschaft an sich zu binden. Dazu gehört auch eine Neuerung, die vor allem treuen Lidl-Stammkunden zugute kommen könnte – auch, wenn sie mit einer Investition von insgesamt 400 Euro zunächst teuer wirkt.

Lidl mit irrem Angebot in Kunden-App

Schon ab kommender Woche (genauer: ab Montag, 1. November) lohnt sich der Einkauf mit der Lidl-App doppelt. Konnten Kunden bisher durch die sogenannte „Lidl-Plus-App“ exklusive Einkaufscoupons oder Geburtstagsgutscheine ergattern, setzt der Discounter jetzt noch einen drauf.

So macht Lidl jetzt gemeinsame Sache mit Disney+ und schafft durch die Kooperation vor allem einen großen Kunden-Vorteil. App-User, die ein bestimmtes monatliches Einkaufsvolumen erreichen, können dadurch nämlich gleichzeitig bei Disney+ sparen. Desto mehr Geld Kunden im Monat bei dem Discounter lassen, umso günstiger wird das Abo des Streamingdienstes. Wer monatlich für mindestens 400 Euro einkauft, bekommt es sogar komplett gratis!

„Die Aktivierung des Angebots erfolgt ausschließlich über die Lidl-Plus-App und die Rabattierung kann jeden Monat bei entsprechendem Einkaufsvolumen verlängert werden“, versichert Lidl.

+++ Lidl-Mitarbeiterin schildert schreckliche Szenen – den Horror wird sie nie vergessen +++

Lidl: Das erwartet kaufkräftige Kunden

Über die Option „Rabattsammler Plus“ in der App können Nutzer die Disney+-Abo-Option „Standard mit Werbung“ auswählen, worüber sie den Dienst eben stufenweise günstiger oder ganz umsonst bekommen.

Mehr Themen:

Die Streamingplattform bietet Kunden ein ebenso vielfältiges Angebot wie die Lidl-Filialen selbst. So gibt es bei Disney+ aktuelle Filme wie „Alles steht Kopf 2“ oder Serien wie „The Bear: King of the Kitchen“, „The Simpsons“.