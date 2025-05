Lidl-Hammer trifft alle Kunden – sie merken es spätestens an der Kasse

Bei Lebensmitteln sollten Menschen nun wahrlich nicht auf den Preis schauen müssen. Doch leider sah die Realität in den vergangen Monaten oftmals anders aus. Kriege, die Inflation und auch die Nachwirkungen der Corona-Krise sorgten für steigende Preise bei Discountern und Supermärkten wie Rewe, Lidl und Edeka.

Doch nun gibt es überraschende Neuigkeiten. Denn ab jetzt kann wieder geklotzt und nicht gekleckert werden, denn bei Lidl purzeln nun die Preise massenhaft. Die „größte gleichzeitige Preissenkung in der Geschichte von Lidl“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Lidl lässt Preise massenhaft sinken

„Mehr als 500 Einzelartikel quer durch das Sortiment werden dauerhaft im Preis gesenkt – einzelne Artikel regional um bis zu 35 Prozent“ – das ist mal eine Ansage. Und das sowohl auf regionaler als auch auf bundesweiter Ebene, so die Ankündigung. „Mit der größten Preissenkung aller Zeiten entlasten wir unsere Kunden spürbar und setzen ein klares Signal in der Branche“, betont Friedrich Fuchs, Geschäftsleitungsvorsitzender von Lidl in Deutschland.

„Seit über 50 Jahren nehmen wir als zuverlässiger Nahversorger im deutschen Lebensmitteleinzelhandel unsere Verantwortung ernst. Wir verstehen es als unsere gesellschaftliche Aufgabe und Auftrag langfristig das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten. Ohne Kompromisse bei Qualität oder Fairness.“ Das hilft der Haushaltskasse von zahlreichen Verbrauchen und spült im Idealfall aber natürlich auch noch mehr Geld in die Kassen von Lidl, wenn die Kaufkraft wieder steigt.

Lidl gibt ein Versprechen an die Kunden

Die deutsche Inflationsrate für Waren und Dienstleistungen lagen im April so niedrig wie seit sechs Monaten nicht mehr. Der Wert lag bei nur noch um 2,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Vor allem die Preise für Energie sinken, während Nahrungsmittel laut dem Statistischen Bundesamt weiter den Geldbeutel der Verbraucher belasten. Sie verteuerten sich im April um 2,8 Prozent – ein Monat zuvor waren es drei Prozent. Diesem Trend will Lidl nun entgegensteuern und dem Versprechen des Unternehmens „Lidl lohnt sich“ wieder gerecht werden.

Von der Preissenkung seien nahezu alle Warengruppen betroffen und der Discounter betont, dass es sich hierbei nicht um eine kurzfristige Werbeaktion handle. „Die neuen Preise gelten dauerhaft“, so die Ansage. Na, dann tut der Blick auf den Kassenbon am Ende vielleicht bald nicht mehr so weh. Da guckt aber natürlich auch die Konkurrenz nicht untätig zu und auch Aldi hat bereits bei 1.000 Artikel die Preise gesenkt (hier mehr dazu).