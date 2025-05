Aldi dreht bei 1.000 Artikeln an der Preisschraube – Lidl-Kunden reiben sich die Augen

Du gehst regelmäßig bei Aldi einkaufen? Dann dürftest du dort regelmäßig Neuerungen feststellen. Erst kürzlich wurden in den Filialen Headsets für Mitarbeiter eingeführt, die bei Kunden zunächst für Verwirrung sorgten.

Jetzt gibt es eine weitere Änderung, denn Aldi dreht bei zahlreichen Artikeln an der Preisschraube. Doch was bedeutet das konkret für deinen nächsten Einkauf in der Filiale?

Aldi dreht bei 1.000 Artikeln an der Preisschraube

In einer Pressemitteilung kündigen Aldi Nord und Süd an, dass in diesem Jahr bereits 1.000 Artikel dauerhaft reduziert wurden. Doch bei dieser Anzahl an Reduzierungen soll es offenbar nicht bleiben.

„Unsere Kundinnen und Kunden können sich in den kommenden Wochen auf weitere,

zahlreiche Preissenkungen verlassen“, sagt Felix Rottmann, Aldi Nord Deutschlandchef. Das gelte sowohl für national sowie für regional Produkte. Rottmann ist sich sicher: „Damit entlasten wir die Menschen in Deutschland in diesen herausfordernden Zeiten.“

Preisanpassungen in anderen Geschäften

„Bei uns können sich alle Menschen einfach jederzeit auf den Original Aldi Preis verlassen“, verspricht auch Swen Gallina, Sprecher des Verwaltungsrats Aldi Süd Deutschland. Der ein oder andere Lidl-Kunden reibt sich nach dieser Information vermutlich schon die Augen.

Dabei wurden auch bei Lidl und Netto bereits zahlreiche Preise zugunsten der Kunden angepasst (>>> hier mehr dazu lesen). Nach Angaben von „Chip.de“ hängen die aktuellen Preissenkungen unter anderem mit den sinkenden Rohstoffpreisen und geringeren Energiekosten zusammen. Die Discounter geben diese Einsparungen unmittelbar an ihre Kunden weiter.