Rabatte auch ohne Lidl Plus App? Kunden können nicht glauben, was sie da hören

Wer bei Discountern und Supermärkten wie Lidl oder Rewe einkauft und auf einem Preisschild einen Hinweis auf ein Sondernagebot entdeckt, kann das nicht einfach ohne Weiteres in den Wagen legen und später vom verbilligten Preis profitieren – denn oftmals sind diese Rabatte an die jeweilige Smartphone-App des Einzelhändlers geknüpft. Keine App? Kein Rabatt!

Im Falle von Lidl ist es die „Lidl Plus App“, die für gefühlt jedes Sonderangebot im Discounter verpflichtend ist. Eine Entwicklung, die gerade ältere Kunden ohne Smartphone immer wieder zur Weißglut treibt. Umso hellhöriger dürften sie geworden sein, als plötzlich diese Nachricht die Runde machte.

Lidl-Rabatte ohne Lidl-Plus-App?

Im Lebensmitteleinzelhandel geht es gerade drunter und drüber, was Rabatt-Aktionen und Sonderangebote betrifft. So hat sich beispielsweise Rewe nach vielen Jahren von Payback getrennt – und ein eigenes Treuepunkteprogramm namens „Rewe Bonus“ ausgerollt. Natürlich exklusiv in der hauseigenen Rewe-App. Eine Registrierung dort ist verpflichtend, um Punkte zu sammeln und von Angeboten profitieren zu können – zum Unmut vieler Kunden.

Dass sich nicht wenige Kunden über einen solchen App-Zwang bei Einkaufsrabatten ärgern, ist auch Lidl bewusst – weswegen der Discounter nun einen ungewöhnlichen Schritt geht.

Lidl senkt Preise für Bio-Produkte

Nein, die Lidl-Plus wird nicht eingestampft. Aber stattdessen entkoppelt der Discounter Ende Januar zahlreiche Sonderangebote von der Smartphone-Anwendung. Genauer gesagt: Vom 20. bis zum 25. Januar gibt es auf alle Bio-Obst- und Bio-Gemüsesorten von Lidl 20 Prozent Rabatt – und das ganz ohne Lidl-Plus-App.

Die „Lebensmittelzeitung“ sieht dieses Angebot von Lidl als eine Reaktion auf den Preiskampf zwischen Edeka und Rewe. Wie bereits erwähnt, hat sich Rewe kürzlich von Payback getrennt – dafür ist der Dienstleister bei Edeka eingestiegen. Entsprechend versucht Edeka nun natürlich mit Sonderangeboten, treue Payback-Kunden von Rewe abzuwerben.