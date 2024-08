Lidl lässt Bombe platzen – Kunden in neuen Filialen völlig baff

Solche Filialen hatten die Kunden von Lidl noch nie gesehen. Da verschlug es so manchem Kunden wohl die Sprache.

Der Discounter geht plötzlich völlig neue Wege. Ob Lidl mit den neuen Filialen Erfolg haben wird? Aber eins nach dem anderen.

Lidl mit neuen Filialen

Stammkunden von Lidl werden die Marke Parkside schon seit Längerem kennen. Unter der Eigenmarke vertreibt der Discounter sämtliche Handwerks-Artikel wie Bohrmaschinen, Akkuschrauber, Kettensägen und vieles mehr.

Für seine TV-Werbespots hat Lidl keinen Geringeren als Arnold Schwarzenegger für sich gewinnen können. Der „Terminator“ wirbt für die Parkside-Produkte, die bislang nur in den Lidl-Filialen oder im Onlineshop erhältlich waren. Doch nun geht Lidl einen Schritt weiter.

In Polen und Ungarn eröffnete Lidl Baumärkte, in der die Produkte von Parkside verkauft werden, berichtet „Lebensmittel Praxis“. Lidl-Filialen, in denen es ausschließlich Handwerks- und Bau-Zubehör gibt – das gab es vorher noch nie.

Lidl-Baumärkte auch in Deutschland?

Das Ganze ist Teil eines Pilotprojekts. Lidl-Baumärkte in Deutschland befinden sich derzeit noch nicht in konkreten Planungen.

Doch wer weiß: Wenn das Pilotprojekt in Polen und Ungarn von den Kunden gut angenommen wird, erwägt der Konzern womöglich schon bald vergleichbare Pläne in Deutschland.

Lidl-Kunden im Visier von Kriminellen

Lidl-Kunden in Deutschland müssen derweil aufpassen, dass sie nicht ins Netz fieser Betrüger geraten. In den sozialen Medien kursieren derzeit Werbeanzeigen, die täuschend echt wirken und auf angebliche Sonderangebote bei Lidl aufmerksam machen wollen.

So wird dort unter anderem eine Küchenmaschine für 1,99 Euro angeboten. Wer auf das Angebot klickt, landet auf einer Seite, auf der die Kunden sensible Daten angeben sollen. Und genau hier lauert die Gefahr.

Denn die Betrüger haben es auf eben jene Daten abgesehen. Wer sich durch das angebliche Lidl-Angebot klickt, schließt unbewusst einen dubiosen Vertrag ab. Und plötzlich werden im Zwei-Wochen-Rhythmus je 37 Euro vom eigenen Konto abgebucht.

