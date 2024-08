Lidl-Filialleiter wird bei diesem Anblick emotional – „Sehr sehr traurig“

Wer im Einzelhandel bei Lidl, Edeka und Co. arbeitet, weiß: Viel anstrengender als die Arbeit können manchmal die Kunden sein. Die meisten könnten ein Buch darüber schreiben, was ihnen jeden Tag passiert. Auf TikTok berichtet deshalb regelmäßig ein Filialleiter von Lidl über den Arbeitsalltag beim Discounter. Dort gibt es einige dreiste Kunden.

Vor allem ein Verhalten hat ihn wahnsinnig wütend und emotional gemacht! Er hat beobachtet, wie ein Kunde einen Fisch aus einem der Kühltruhen genommen hat. Kurz darauf legte er die Ware einfach ins Obstregal und ging davon.

Lidl: Dreistes Kundenverhalten

Der Filialleiter von Lidl stellte den Kunden daraufhin zur Rede: Was ist denn mit dem Fisch? Doch der Kunde schien sich über die Frage zu wundern. Er wolle den Fisch doch nicht kaufen. Daraufhin erklärte der Lidl-Mitarbeiter: „Sie können den Artikel hier doch nicht einfach so ablegen. […] Das sind kühlungspflichte Artikel und wenn der dann warm wird, dann können wir den wegschmeißen.“ Die Reaktion des Kunden macht allerdings fassungslos.

Der Herr hätte diese Erklärung überhaupt nicht verstanden und reagierte respektlos. Es sei laut ihm schließlich die Aufgabe des Lidl-Mitarbeiters, die Ware wieder in die Kühlung zu bringen. Unfassbar! Zum Glück konnte der Fisch in diesem Fall noch rechtzeitig ins Kühlregal zurückgebracht werden. „Das ist aber nicht immer machbar“, berichtet der Filialleiter. Schließlich steht das Personal nicht im Gang, um die Kunden zu kontrollieren. Für kühlpflichtige Artikel gilt eine Frist von zwei Stunden. Wird sie überschritten, muss das Produkt in den Müll. Lebensmittelverschwendung vom Feinsten.

Leider kein Einzelfall

Viel schlimmer als dieses Verhalten ist jedoch der Fakt, dass es kein Einzelfall ist. In den Kommentaren tummelten sich zahlreiche Mitarbeiter von anderen Supermärkten, die ähnliche Storys auf Lager hatten. Viel zu oft würden Kunden Produkte aus der Kühlung irgendwo ablegen und davon gehen. „Das kommt tagtäglich vor, mehrfach. Leider“, lautete nur eines der vielen traurigen Kommentare.

Das Entsetzen bei denjenigen, die dieses Verhalten noch nicht kannten, war riesig. „Sorry, der sowas tut ist für mich kein Mensch. Nie gelernt, Essen zu schätzen. Verwöhnter Mensch, der diesen Luxus nicht verdient“, schrieb einer seinen Frust runter.

Und auch der Lidl-Filialleiter aus dem Video war darüber sehr emotional und beschrieb das Verhalten als „sehr, sehr traurig“. Lebensmittelverschwendung muss schließlich nicht sein. Will ein Kunde das Produkt aus der Kühlung doch nicht mehr kaufen, kann er es schließlich einfach wieder an seinen ursprünglichen Platz bringen.