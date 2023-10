Lidl führt drastische Änderung ein – das bedeutet sie für Kunden

Lidl macht jetzt im Oktober kurzen Prozess mit einigen Produkten. Die fliegen dauerhaft aus dem Sortiment. Kunden sollten sich nun endgültig umstellen, sonst könnten sie es demnächst bereuen.

Dahinter steckt allerdings kein böser Gedanke, sondern eher ein verantwortungsvoller. Denn Lidl will bestimmte Produkte aus Überzeugung nicht mehr verkaufen.

Lidl stellt Produkte auf Haltungsstufe 3 um

Der Discounter will sich für höhere Tierschutzstandards einsetzen, wie das Unternehmen bereits vor einigen Wochen ankündigte. Nun ist es jedoch so weit. Der Startschuss für die Umstellung beim frischen Rindfleisch auf Haltungsstufe 3 und 4 steht an. Damit sollen alle Produkte, die diesen Qualitätsstandards nicht entsprechen, auch nicht mehr im Discounter verkauft werden.

Damit will Lidl zum ersten Discounter in Deutschland werden, der sich den höheren Tierwohlstandards verpflichtet. Dieser Prozess wird allerdings etwas Zeit in Anspruch nehmen. Bis zum Frühjahr 2024 will das Unternehmen das Rindfrischfleisch-Sortiment umstellen. Das Ziel liegt hier bei einem Anteil von 25 Prozent des gesamten Frischfleischsortiments. Und dieses Ziel hat der Discounter nun offenbar vorzeitig erreicht.

Auch die Milch wird umgestellt

Und auch bei der Trinkmilch will der Discounter auf die höheren Haltungsformen setzen. Hier geht es allerdings erst Anfang 2024 los, zunächst mit Frischmilch und den laktosefreien Varianten und dann auch mit der haltbaren, sodass das komplette Milchsortiment umgestellt werden kann. Dieses Ziel soll nun auch ein Jahr früher erreicht werden als zunächst geplant.

