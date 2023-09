Lidl streicht Mehrwertsteuer auf Produkte – blüht das den Kunden auch bald hier?

Lidl überrascht mit einer besonderen Aktion. Um seiner Kundschaft in Zeiten der Inflation entgegen zu kommen, hat sich der Discounter eine Maßnahme überlegt, die den Geldbeutel beim Lebensmitteleinkauf schonen soll. Die Mehrwertsteuer soll bei einigen Produkten gestrichen werden, jedoch nicht überall.

Doch das mit der geplanten Entlastung ist letztendlich gar nicht so einfach…

Lidl: Mehrwertsteuer-Aktion gilt nicht überall

Lidl fackelt nicht lange und macht eine Ankündigung, die den geforderten Maßnahmen ordentlich Nachdruck verleihen soll. Der Discounter setzt ein Zeichen und kündigt an, dass vom 28. September bis Ende Oktober in Österreich die Preise bei 100 Grundnahrungsmitteln um den betreffenden Steuersatz gesenkt werden sollen. Kunden sparen sich dank dieser Aktion Kosten in Millionenhöhe, die stattdessen dann für das Unternehmen Lidl Österreich anfallen. Dieses ist allerdings dazu bereit, die Kosten für die Differenz selbst zu übernehmen.

Produkte, die als wichtiges Grundnahrungsmittel gelten, sind neben Butter, Banane und Milch, auch Mehl, Zucker und Öl. Kunden können bis zum Ende der Mehrwertsteuer-Aktion diese Produkte und viele weitere bis zu 10, bzw. 20% günstiger erwerben.

Der Lebensmittelmarkt Lidl geht mit der gestrichenen Mehrwertsteuer auf ausgewählte Produkte einen großen Schritt auf seine Kundschaft zu. Bisher ist diese Aktion vorallem in Österreich geplant. Dort seien Grundnahrungsmittel nämlich, anders als in Deutschland, mit zehn bzw. zwanzig Prozent merklich höher besteuert. Auch andere Supermarktketten in Deutschland denken bereits über eine ähnliche Aktion nach. „In einem Interview in der Sendung ZiB2 des ORF erklärte auch REWE-Chef Marcel Haraszti, dass er eine Senkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent begrüßen würde“, berichtet „Merkur.de“