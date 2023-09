DHL, Drogerien, Corona: Das kommt im Oktober auf uns zu

Im Oktober kommen erneut Veränderungen auf Verbraucher zu. Bei DHL, unseren Drogerien und bei der Corona-Pandemie kommt Bewegung rein. Es geht um Preiserhöhungen, EU-Verbote und neue Impfstoffe. Und dann muss auch wieder die Uhr umgestellt werden.

Was du zu DHL, Drogerien, Corona und Co. im Oktober wissen musst, haben wir dir zusammengefasst.

DHL, Drogerien, Corona:

DHL-Preise steigen

Schon gleich ab Sonntag (1. Oktober) steigen bei DHL die Preise für den Paketversand. Das Unternehmen begründet das mit der Inflation und der höheren Lohnzahlung für die Mitarbeitenden. Allerdings werden lediglich die Geschäftskunden zur Kasse gebeten, Privatkunden müssen nicht draufzahlen.

Mikroplastik-Verbot trifft Supermärkte und Drogerien

Die Europäische Union will verhindern, dass weiteres Mikroplastik in Umlauf gerät. Deshalb wird der Verkauf Schritt für Schritt verboten. Wer seinen Produkten Mikroplastik zusetzt oder zulässt, dass dieses durch die Verwendung freigesetzt, dürfte sie dann demnächst nicht mehr verkaufen. Das könnte bereits im Oktober auf Hersteller von Kosmetika, Spielzeug oder auch Pflanzenschutzmittel zukommen. Händler wie Supermärkte und Drogerien werden sich dann auch umstellen müssen.

Lidl schmeißt Produkte raus

Zudem wird es noch eine gesonderte Veränderung beim Discounter Lidl geben. Ab Oktober will das Unternehmen zunehmend auf Rindfrischfleisch der Stufe 3 oder höher setzen (wir berichteten).

Weitere Termine im Oktober

Neuer Corona-Impfstoff für Kinder

Ab Montag (2. Oktober) wird der neue Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer ausgeliefert. Er soll gegen die neueste Omikron-Variante wirken und kann bei Fünf- bis Elfjährigen eingesetzt werden.

Mehr News:

Herbstferien beginnen

In NRW, Sachsen und Thüringen geht es am 2. Oktober los: Dann sind offiziell Herbstferien. Schulfrei haben die Kinder in den Bundesländern allerdings schon seit Freitag (29. September). Die Ferien enden am 14. Oktober. So haben die anderen Bundesländer Herbstferien:

Mecklenburg-Vorpommern: 9. Oktober – 14. Oktober

Hamburg, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein: 16. Oktober – 27. Oktober

Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt: 16. Oktober – 30. Oktober

Hessen: 23. Oktober – 28. Oktober

Saarland: 23. Oktober – 3. November

Berlin, Brandenburg: 23. Oktober – 4. November

Baden-Württemberg, Bayern: 30. Oktober – 3. November

Sommerzeit endet – Uhren werden zurückgestellt

Wenn der Herbst kommt, dann geht es auch mit der Sommerzeit zu Ende und es herrscht die Winterzeit. Am 29. Oktober werden die Uhren von 3 auf 2 Uhr zurückgestellt. Das heißt es auch endlich wieder: eine Stunde länger schlafen!

DHL, Drogerien, Corona: Politik-News im Oktober

Landtagswahlen in Bayern und Hessen stehen an

Der 8. Oktober ist der entscheidende Tag für die Wähler in Bayern und Hessen. Dann entscheidet sich die Zusammensetzung der jeweiligen Landtage.

Gasumlagen sinken auf null, Antragsfrist für Brennstoffhilfe läuft aus

Schon zum 1. Oktober entfallen die Regelenergie- und die Konvertierungsumlage für Gasunternehmen, wie „Utopia“ berichtet. Wie diese die Änderung an ihre Kunden weitergeben werden, ist allerdings noch nicht klar. Zudem endet die Antragsfrist auf Brennstoffhilfe. Wer mit Heizöl oder Flüssiggas heizt und 2022 bereits von Preissteigerungen betroffen war, der kann nur noch bis zum 20. Oktober Hilfe beantragen. Und das maximal mit einem Zuschuss bis 2.000 Euro.

Aroma-Tabak-Verbot greift

Und ab dem 23. Oktober dürfen keine Aromen mehr in Tabak für Tabakerhitzer verwendet werden. Auch auf den Verpackungen der Erhitzer müssen Warnhinweise wie auf Zigarettenschachteln aufgedruckt werden.

Und nicht zu vergessen: Am 3. Oktober ist Tag der Deutschen Einheit!