Lidl: Große Veränderung in den Regalen! Ab März wirst du DAS beim Discounter kaufen können

Na, DAS wird für große Augen bei den Kunden von Lidl sorgen...

Der Discounter Lidl geht einen neuen Schritt. Das Unternehmen greift jetzt auch auf hochpreisigen Produkten zurück. Denn die Schwarz-Gruppe, zu der auch Lidl gehört, plant tatsächlich einen echten Coup: Sie will Kaffee aus einer eigenen Kaffee-Rösterei in die Märkte bringen!

Und das nicht irgendwann, sondern schon Ende März sollen Kunden Lidl-Kaffee kaufen können.

Bisher wird Kaffee der Lidl-Eigenmarke in fremden Röstereien wie denen von Westhoff oder Melitta geröstet. Doch schon Ende 2020 hat das Unternehmen mitgeteilt, künftig mit einem jährliche Absatzvolumen von 50.000 Tonnen Kaffee durch eine eigene Rösterei in Rheine (NRW) zu rechnen. In der Mitteilung heißt es: „Ziel dieser Strategie ist die Versorgung der Kunden mit Lebensmitteln höchster Qualität zu einem guten Preis.“

Lidl will schon ab März eine neue Produktkategorie aus eigener Herstellung verkaufen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO / Geisser

Des einen Freud ist des anderen Leid. Denn auch, wenn sich Lidl und die Kunden freuen können: Jetzt befürchten andere Kaffee-Hersteller, dass es bei der großen Absatzmenge einen Preisrutsch beim Kaffee geben könnte.

Das ist Lidl:

Die ersten Lidl-Filialen wurden in den 70ern in Ludwigshafen eröffnet

1999 führt Lidl als erster Discounter Scannerkassen ein

Lidl hat in fast allen Ländern Europas Filialen

sogar in den USA gibt es rund 100 Filialen

weltweit über 190.000 Mitarbeiter, in Deutschland über 70.000 (Stand 2020)

Lidl: Wettbewerbsvorteil dank eigener Kaffee-Rösterei

Denn Fakt ist, dass der Discounter einen echten Wettbewerbsvorteil haben wird, wenn er eine eigene Rösterei führt.

Wenn Hersteller günstigere Preise versprechen, könnten andere dann gezwungen sein, mitzumachen und ebenfalls die Preise zu senken – Lidl hätte dann laut der „Lebensmittelzeitung“ echte Preissetzungsmacht.

Bleibt zu hoffen, dass der neue Lidl-Kaffee auch bei den Kunden ankommt... (mg)